5 questions pour comprendre les coliques du nourrisson

Jeunes parents, vous avez sans doute vécu la situation suivante: quelques semaines après la naissance, votre bébé a changé brusquement de comportement. Régulièrement et durant de longues minutes, il a traversé des épisodes de pleurs intenses. Inconsolable malgré les câlins. Ces crises, bénignes et temporaires, portent un nom: les coliques. Le Dr Hervé Haas, chef du service de pédiatrie de l’hôpital de Monaco nous aide à mieux comprendre ce trouble très fréquent chez le nourrisson, qu’il soit nourri au sein et au biberon.

De quoi parle-t-on?

Les coliques sont des douleurs spasmodiques de l’intestin qui apparaissent dès l’âge de 3 semaines et atteignent leur pic entre 6 et 8 semaines de vie. Imprévisibles et difficiles à supporter pour de nombreux parents, les coliques peuvent créer des tensions au sein de la famille. Elles représentent la grande majorité des motifs de consultation chez le pédiatre pendant les premiers jours ou les premières semaines de vie de l’enfant. "Beaucoup de parents paniquent devant ces crises. C’est la période où les couples dorment très peu, ils sont exténués, et les pleurs aggravent la situation. Désemparés, ils cherchent de l’aide et ont besoin d’être écoutés. Il n’est pas rare que ces couples finissent aux urgences", constate le pédiatre.

Quels sont les symptômes?

Les coliques se manifestent par des pleurs intenses et soutenus. L’enfant devient rouge, il serre les poings et se recroqueville. "Cela s’accompagne de signes digestifs comme des gaz, des gargouillis ou des rots. Le ventre du bébé peut également devenir plus dur", détaille le Dr Haas. Généralement, les coliques surviennent après la tétée ou le biberon ou lorsque l’enfant est allongé.

Néanmoins, le Dr Haas précise qu’il n’est pas facile de les reconnaître: " Parfois, l’enfant a simplement besoin des bras de sa mère, il s’ennuie, il a faim ou il a la couche pleine… À quelques mois de vie, les pleurs constituent le seul moyen de communiquer pour le bébé."

Quelles sont les causes?

Les coliques sont causées par l’immaturité digestive de l’enfant. Plus précisément, les crises sont liées aux bactéries qui s’installent progressivement dans l’intestin pour former ensuite le microbiote. Dès la naissance, des milliers de milliards de micro-organismes vivants vont vivre en symbiose avec l’organisme de l’enfant. "Ces bactéries se placent et préparent le terrain pour d’autres familles de bactéries. Parmi elles, on retrouve la bactérie aéro-anaérobie. Cette dernière a besoin d’une petite quantité d’oxygène pour se développer et elle fabrique du gaz. Ainsi, les coliques s’expliquent, en partie, par l’installation de la bactérie aéro-anaérobie chez le bébé." Lors d’une crise de colique, le bébé peut avoir mal en raison de la pression de l’air et du gaz qui s’accumulent alors dans son intestin.

Quand faut-il consulter?

Les coliques ne sont pas une maladie. Il s’agit d’un phénomène normal et transitoire, et il n’est pas nécessaire de consulter un pédiatre. "Elles disparaissent progressivement vers l’âge de 4 mois car c’est le moment où l’enfant commence à se tenir assis et cela coïncide également avec le début de la diversification alimentaire."

En revanche, si l’enfant pleure beaucoup pendant les biberons, s’il régurgite fréquemment mais surtout, s’il perd du poids, il faut consulter. Le pédiatre ou le médecin traitant vérifiera si l’enfant ne souffre pas d’une autre pathologie que les coliques, comme une allergie à la protéine de lait de vache ou un reflux gastro-œsophagien, autre cause de pleurs intenses chez le bébé (lire ci dessous).

Comment soulager bébé?

En attendant une amélioration naturelle des coliques, il existe plusieurs techniques pour les soulager, comme les massages du ventre pour l’aider à éliminer ses gaz, l’emmaillotage, l’écharpe de portage, la bouillotte sur le ventre ou la tétine.

À ce jour, aucun médicament n’a fait la preuve d’une efficacité contre les coliques. "En revanche, les probiotiques qui permettent d’équilibrer la flore intestinale pourraient améliorer la situation ", souligne le pédiatre.

Enfin, la meilleure arme contre les coliques reste l’empathie et la patience. "Les parents doivent rester calmes. En effet, les bébés sont très sensibles à leur environnement et les coliques peuvent parfois être le résultat d’un stress pour l’enfant."