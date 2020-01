4 conseils pour se prémunir contre les risques de propagation du nouveau coronavirus

Les autorités chinoises ont fait état jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie en décembre, portant le bilan à 170 morts.

Un premier avion français est parti dans la nuit de mercredi à jeudi entre 3h et 4h30 à destination de Wuhan pour évacuer une partie de leurs ressortissants, selon des sources concordantes.

Selon une source proche du dossier, l'avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes mais l'aéroport d'arrivée, l'horaire et le lieu de la quarantaine de 14 jours ne sont pas encore définis et évolueront "en fonction de la situation sur place".

Un second est prévu "plus tard dans la semaine", selon la Commission européenne. Les deux appareils pourraient rapatrier au total au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d'autres pays européens.

"Ce nouveau coronavirus est une maladie transmissible par les postillons, à l’instar d’un virus grippal que les Français affrontent chaque hiver", indique ce jeudi Laurent Saccomano, médecin vasculaire et président de l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins) Médecins Libéraux PACA.

Comment endiguer les risques de propagation? "Des mesures simples doivent être immédiatement mises en place au quotidien. Les professionnels de santé, à commencer par les médecins généralistes, ont d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires à la prise en charge des patients qui présenteraient des risques de contamination."

Le médecin rappelle quatre conseils de prévention...

1. Respecter les précautions d’hygiène généralement appliquées dans le cas de virus hivernaux

"Se laver régulièrement les mains, couvrir sa bouche et son nez en cas de toux ou d’éternuement, éviter tout contact direct avec une personne qui présenterait des symptômes d’infection respiratoire (toux, éternuement, etc.), utiliser des mouchoirs à usage unique."

2. Port du masque uniquement pour les personnes présentant des troubles respiratoires

"Pour les personnes présentant des troubles respiratoires (toux, éternuement), il est conseillé de porter un masque chirurgical, tels que ceux disponibles en vente libre en pharmacie. Le ministère des Affaires étrangères invite les voyageurs revenant d’un pays d’Asie à porter un masque en cas de symptômes précédemment évoqués. L’efficacité du port du masque à titre préventif, pour des personnes qui ne présentent pas de symptômes, n’est pas avéré."

3. Surveiller ses symptômes et évaluer la possibilité d’avoir été en contact avec le foyer de la maladie

"Les symptômes de ce nouveau coronavirus relèvent principalement d’une infection respiratoire avec fièvre. On retiendra les éléments suivants: fièvre, toux, douleurs thoraciques ou grande fatigue."

"La période d’incubation du virus est comprise entre 2 et 12 jours. Si une personne présente les symptômes cités plus haut, le facteur déterminant consiste à dater le moment où elle a pu être en contact avec le foyer de la maladie ou une personne porteuse du virus. Car, sans cela, il peut aussi s’agir d’un rhume."

4. En cas de doute, composer directement le 15

"La ministre des Solidarités et de la Santé, madame Agnès Buzyn, le rappelle quotidiennement: «ne pas aller aux urgences, mais plutôt appeler le SAMU qui enverra des médecins au domicile»."

"Les personnes "à risque" sont prises en charge dans des unités spécialisées et isolées. Les professionnels de santé, à l’instar des médecins généralistes libéraux, ont d’ores et déjà reçu les consignes nécessaires face à ce type de cas."

"Un protocole de détection a été créé et mis à la disposition des médecins. Dès suspicion réelle et sérieuse, le médecin passe en "urgence absolue". Patient et personnel soignant portent immédiatement des équipements de protection et le patient est transféré en unité spécialisée."