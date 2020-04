3.500 contrôles, amendes, refoulement à la frontière... Monaco a durci le ton ce week-end pour faire respecter le confinement

La police monégasque a procédé à un peu plus de 3.500 contrôles aux frontières et au sein de la Principauté, samedi et dimanche derniers. Des personnes ont été refoulées et les amendes sont tombées, jusqu'à 200 euros par contrevenant

La Sûreté Publique à Monaco avait prévenu de sa mobilisation pour éviter toute arrivée de vacanciers sur le territoire monégasque ou départ en vacances d’habitants de la Principauté vers l’extérieur. RELIRE. Plus de 2.000 contrôles routiers effectués ce samedi en Principauté A l'aune du bilan des contrôles effectués au cours du week-end dernier, la promesse a été tenue. Samedi et dimanche, les fonctionnaires de la Sûreté publique ont, au total, procédé à plus de 3.500 contrôles aux frontières de la Principauté comme à l'intérieur. On ne brave pas le confinement pour aller à la campagne ou sur son bateau "Environ 200 personnes ont été invitées à rentrer chez elles, la notion de déplacement bref n’étant pas respectée", précise un communiqué du Département de l'Intérieur. Précisant que les "déplacements brefs" se cantonnent à une promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, à une sortie pour les besoins des animaux de compagnie ou la pratique individuelle d'une activité sportive, le gouvernement rappelle "qu'en aucun cas les déplacements pour rendre une visite à un membre de sa famille ou à des

amis ne sont autorisés. Il en est de même des déplacements pour se rendre à la campagne

ou sur les bateaux." 120 véhicules bloqués

à la frontière

ce week-end Avis à ceux qui braveraient ces règles strictes de confinement, l'amende peut grimper jusqu'à 200 euros. Et il commence à en pleuvoir. "Une vingtaine d’amendes ont été infligées à des individus ne pouvant justifier valablement leur présence sur la voie publique", constate le gouvernement princier, ajoutant que "lors des contrôles effectués à la frontière de la Principauté, près de 120 véhicules se sont vus refuser l’accès au territoire". Le gouvernement monégasque estime enfin que seul un strict respect des règles de confinement permettra d'endiguer l'épidémie de coronavirus en Principauté. "Ces règles de confinement étant, à ce jour, la méthode la plus efficace pour assurer la soutenabilité de nos structures de santé."

