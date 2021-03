22 services administratifs de Monaco se dotent de masques transparents

Bien que leur efficacité ne soit plus à démontrer face à la Covid-19, les masques en tissu peuvent s’avérer problématiques pour des personnes sourdes et malentendantes, qui utilisent la lecture labiale.Face à cette difficulté, le Département des Affaires Sociales et de la Santé a effectué des commandes de modèles de masques, appelés "masques à fenêtre". Ils disposent d’une partie transparente au centre, qui rend visible la bouche et permet de lire sur les lèvres de celui qui le porte. Ils se composent d’un tissu léger, fin et respirant. La bande transparente est éloignée de la bouche pour un meilleur confort lors de l’élocution, traitée anti-buée, elle offre la possibilité de voir l’expression du visage. Ils sont lavables 20 fois, et de fabrication 100 % française.

Pour des échanges plus naturels dans les services publics

Ainsi, le personnel d’accueil de 22 services de l’Administration recevant du public est doté de ce type de masques transparents depuis lundi. Une solution pour le confort de la vie quotidienne des personnes fragiles, afin de revenir à des échanges plus naturels dans les services publics.Un guide de sensibilisation sur l’accueil des personnes sourdes et malentendantes a également été remis à ces services afin de les conseiller sur le bon usage de ce masque inclusif, ainsi qu’une affichette à disposer à l’accueil des services pour indiquer aux personnes sourdes et malentendantes que cette prestation peut leur être proposée si elles en font la demande.L’association monégasque pour les personnes sourdes (AMPS) a également été rendue destinataire d’un lot gratuit de masques inclusifs.

Les services concernés

DRHFPP (Fonction publique), accueil Ministère d’État, direction de la Sûreté Publique, musée Anthropologie, stade Louis II (accueil), direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, direction du Budget et Trésor, direction des Services Fiscaux, Trésorerie générale des Finances, administration des Domaines, direction de l’Habitat, direction de l’Expansion Économique, Welcome Office, direction du Tourisme et des Congrès, Office des émissions de timbres et des monnaies, direction du Travail, direction de l’Action et de l’Aide Sociales, service des Prestations médicales de l’État, Centre de Coordination gérontologique de Monaco, service des Titres de Circulation, service des Parkings publics et direction des Affaires Maritimes.