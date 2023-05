"Cette épreuve fait partie de moi": gravement malade dans son enfance, Sandra partage son combat dans un livre

À la genèse du projet littéraire de Sandra, une discussion à bâtons rompus autour de ses souvenirs de jeunesse. "Mes enfants ont manifesté un intérêt pour ce que je leur racontais qui m’a interpellée; ils étaient bouche bée, et arrivaient à imager les faits…"

Il faut dire que le parcours, peu commun, de cette Azuréenne de 36 ans, retient l’attention. Et peut redonner espoir à ces centaines de familles confrontées à la maladie grave d’un enfant. Ce fut le cas des parents de Sandra, il y a 30 ans.

"On m’a parlé comme à une adulte"

Tout commence en 1992 par un doigt étrangement enflé. Un premier diagnostic d’entorse. Mais la petite fille de 6 ans perd du poids, n’a plus d’appétit… L’inquiétude grandit chez ses parents; ils tapent à toutes les portes.

"C’est un oncologue de l’hôpital de Cimiez à Nice (depuis, le service d’oncologie pédiatrique a été transféré à l’hôpital de L’Archet, Ndlr), le Dr Monpoux, qui leur a annoncé que j’étais atteinte d’un cancer rare et grave, un sarcome d’Ewing (1), avant de leur présenter le protocole à suivre."

Pendant que ses parents, sidérés par ce qu’ils viennent d’apprendre, sont incapables de dissimuler leur détresse, la fillette continue de jouer dans le bureau avec l’aîné de ses petits frères.

"Parfois, je relevais la tête, je les voyais tristes. Le médecin continuait de leur expliquer la procédure, alors je faisais comme si je ne comprenais pas", relate la jeune femme dans son livre.

En réalité, elle saisit parfaitement ce qui se passe. "J’avais conscience de tout; les médecins m’ont ensuite parlé comme à une adulte…"

"Ils n’étaient pas sûrs que j’allais pouvoir être sauvée "

Si la tumeur dont souffre Sandra est peu fréquente, sa localisation, au niveau d’un doigt, elle, est tout simplement exceptionnelle. "J’étais à l’époque le seul cas décrit en Europe." Ce qui va inviter l’équipe médico-chirurgicale niçoise à la prudence.

Après avoir réalisé l’amputation du doigt touché, elle préférera ainsi l’adresser à l’institut Gustave-Roussy, à Paris, pour les lourds traitements de chimiothérapie destinés à empêcher la progression de la maladie. Pendant une année, la famille vivra au rythme des cures de chimio.

"Ma mère m’accompagnait à Paris, pendant que mon père restait à Nice pour s’occuper de mes petits frères." La fillette perd tous ses cheveux, elle est déscolarisée, mais elle garde le sourire et essaie de tout faire pour que sa famille ne perde pas espoir…

"J’entendais des discussions entre les médecins et mes parents; ils ne leur cachaient pas qu’ils n’étaient pas sûrs que j’allais pouvoir être sauvée…"

Du haut de ses six ans, Sandra, elle, ne doute pas. "Je ne pensais pas à la mort, j’étais très confiante. En réalité, je n’avais aucun doute que les médecins, avec lesquels j’avais établi presque des liens de parentalité, allaient me soigner et que je serais bientôt guérie."

Et la fillette panse la tristesse de ses parents par son inaltérable optimisme: "Je leur disais que ça irait, que tout se passerait bien…" Des mots sincères dénués de toute forfanterie.

"Je n’ai pas de mauvais souvenir de cette période, insiste-t-elle. Elle ne m’a pas abîmée, bien au contraire, elle m’a enrichie, m’a fait grandir."

La jeune femme confie même que c’est la seule période de son enfance dont elle garde la mémoire. "Je n’ai aucun souvenir d’avant mes 6 ans, et très peu des années qui ont suivi."

Le complexe du "vide" dans la main

Si Sandra ne veut pas s’attarder sur les moments difficiles, du bout des lèvres, elle témoigne de son malaise face à l’attitude de ses petits camarades, de leur regard sur elle, lorsqu’elle a pu reprendre le chemin de l’école.

"Beaucoup avaient peur de m’abîmer, de me faire du mal… Alors, ils ne jouaient pas avec moi." Longtemps, il lui a fallu aussi, vivre avec ce "complexe" du vide dans sa main.

"À l’école, il faut compter sur ses doigts; j’avais trouvé l’astuce, je mettais un stylo à la place du doigt qui me manque lorsqu’il fallait compter jusqu’à 10", sourit Sandra.

Si la page ne sera jamais tournée – "Cette épreuve fait partie de moi" –, elle en parle avec une certaine fierté. "Elle m’a donné un autre regard sur la vie." Et sur son caractère précieux.

Au cours de ses hospitalisations, Sandra a croisé le chemin d’autres enfants malades qui n’ont pas pu être sauvés. Elle en garde un souvenir intact.

"Si les plus jeunes, comme moi, restaient joyeux, les ados étaient plus soucieux. Je me souviens de l’un d’eux en particulier, très triste; il savait qu’il partirait…"

À six ans, Sandra, elle, pensait à la vie qui l’attendait, aux enfants qu’elle aurait, aux voyages qu’elle ferait… "J’ai toujours eu des buts et, pour les atteindre, il fallait guérir…"

Sandra et sa famille auront dû néanmoins attendre plusieurs années pour enfin voir disparaître l’épée de Damoclès de la récidive. "C’est seulement lorsque j’ai eu 15 ans que l’oncologue m’a dit: “C’est fini, c’est derrière toi…""

Certes, Sandra conserve des séquelles, cardiaques notamment, des lourds traitements qu’elle a subis. mais elle est définitivement guérie. Et tellement heureuse d’en témoigner.

1. Le sarcome d’Ewing est la deuxième tumeur osseuse maligne la plus fréquente après l’ostéosarcome chez les adolescents et les jeunes adultes. Il touche environ 80 à 100 nouveaux patients par an en France. La majorité des cas (70%) surviennent chez des jeunes âgés de 5 à 25 ans.