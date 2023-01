XV de France: trois Toulonnais dans la liste des 42 joueurs retenus pour le Tournoi des Six nations

Fabien Galthié et son staff ont donné leur première liste de l’année 2023 qui doit mettre les Bleus sur les rails de la Coupe du monde disputée en France en septembre. Un groupe de 42 joueurs est convoqué à partir du 22 janvier à Capbreton (Landes) pour préparer le premier match du Tournoi des Six nations face à l’Italie, le 5 février à Rome.

L’absence de quelques cadres, blessés (Mauvaka, Bourgarit, Woki, Lucu, Couilloud, Vincent, Villière) permet à plusieurs joueurs d’avoir une opportunité à saisir. C’est le cas notamment du talonneur du RCT, Teddy Baubigny, qui accompagnera ses coéquipiers Charles Ollivon et Dany Priso Mouangué.

Autres appelés surprises: les Rochelais Thomas Lavault (2e ligne) et Pierre Boudehent (3e ligne), le Bordelais Thomas Jolmès (2e ligne), les jeunes demi de mêlées Nolan Le Garrec (Racing 92) et Léo Coly (Montpellier), les centres Julien Delbouis (Stade français) et Emilien Gailleton (Pau), l’ailier Ethan Dumortier (Lyon) et l’arrière Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles).

Les 42 joueurs sélectionnés:

Les piliers: Cyril BAILLE (Toulouse), Dany PRISO MOUANGUÉ (Toulon), Reda WARDI (La Rochelle), Uini ATONIO (La Rochelle), Sipili FALATEA (Bordeaux-Bègles), Mohamed HAOUAS (Montpellier).

Les talonneurs: Gaëtan BARLOT (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien MARCHAND (Toulouse).

Les deuxième ligne: Bastien CHALUREAU (Montpellier), Thibaud FLAMENT (Toulouse), Romain TAOFIFENUA (Lyon), Thomas LAVAULT (La Rochelle), Paul WILLEMSE (Montpellier), Thomas JOLMES (Bordeaux-Bègles).

Les troisième ligne: Grégory ALLDRITT (La Rochelle), Alexandre BÉCOGNÉE (Montpellier), Dylan CRETIN (Lyon), François CROS (Toulouse), Anthony JELONCH (Toulouse), Sekou MACALOU (Stade français), Charles OLLIVON (Toulon), Yacouba CAMARA (Montpellier), Paul BOUDEHENT (La Rochelle)

Les demis de mêlée: Antoine DUPONT (Toulouse), Nolann LE GARREC (Racing 92), Léo COLY (Montpellier)

Les demis d’ouverture: Antoine HASTOY (La Rochelle), Matthieu JALIBERT (Bordeaux-Bègles), Romain NTAMACK (Toulouse).

Les centres: Julien DELBOUIS (Stade français), Gaël FICKOU (Racing 92), Emilien GAILLETON (Pau), Yoram MOEFANA (Bordeaux-Bègles), Pierre-Louis BARASSI (Toulouse).

Les arrières/ailiers: Romain BUROS (Bordeaux-Bègles), Melvyn JAMINET (Toulouse), Matthis LEBEL (Toulouse), Damian PENAUD (Clermont), Thomas RAMOS (Toulouse), Ethan DUMORTIER (Lyon), Louis BIELLE-BIARREY (Bordeaux-Bègles).