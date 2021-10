XV de France: qui sont les neuf nouveaux Bleus convoqués par Fabien Galthié?

Les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, les Toulousains Matthis Lebel et Thibaud Flament, le Racingman Donovan Taofifenua, le Clermontois Tani Vili ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe pourront ainsi espérer décrocher leur première sélection.

Jelonch avait déjà tenu avec brio ce rôle en Australie en juillet. L'arrière de Perpignan Melvyn Jaminet, le talonneur de Castres Gaëtan Barlot, le centre de La Rochelle Jonathan Danty et le pilier de Castres Wilfrid Hounkpatin sont d'ailleurs les grands vainqueurs de cette tournée estivale "Down Under" puisqu'ils retrouvent les Bleus de l'automne.

En revanche, Anthony Bouthier (Montpellier), Camille Chat (Racing 92), Louis Carbonel (Toulon) ne seront pas de la partie.

"Les absents font partie du groupe. On les appelés aujourd'hui (lundi, NDLR) et on s'est expliqués avec eux: on préfère qu'ils l'apprennent par nous et qu'ils puissent nous poser les questions qu'ils veulent", a confié Galthié.

"Tous ces joueurs ont leur place. Même ceux qui n'ont pas été appelés. Ils font tous partie de la +culture bleue+, quel que soit leur statut du moment", a ajouté Ibanez.