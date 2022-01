XV de France : neuf forfaits pour le stage à Aubagne, le Toulonnais Swan Rebbadj appelé

Alors que Fabien Galthié avait annoncé ce mardi une liste de 42 joueurs afin de préparer le Tournoi des six nations (à Aubagne, du 23 au 4 février) et plus précisément la réception de l’Italie au Stade de France (6 janvier), la FFR a communiqué en milieu d’après-midi que neuf joueurs déclaraient finalement forfait: Cameron Woki (deuxième/troisième ligne, Bordeaux) et Uini Atonio (pilier droit, pilier droit) pour cause de blessure, mais également Romain Ntamack (ouvreur, Toulouse), Antoine Dupont (demi de mêlée, Toulouse), François Cros (troisième ligne, Toulouse), Gaëtan Barlot (talonneur, Castres), Anthony Jelonch (troisième ligne, Toulouse), Cyril Baille (pilier gauche, Toulouse) et Bernard Le Roux (deuxième ligne, Racing 92) car positifs à la Covid-19.

Léo Coly appelé, pas Baptiste Serin

Parmi les remplaçants, Fabien Galthié et son staff ont décidé de faire confiance au Toulonnais Swan Rebbadj (27 ans, 3sélections). Déjà appelé lors du Tournoi 2021, et alors qu’il avait manqué la tournée en Australie à la suite d’une opération à l’épaule, le deuxième ou troisième ligne rejoindra donc le XV de France du côté d’Aubagne dès ce dimanche.

Il retrouvera ainsi ses coéquipiers en club Gabin Villière et Jean-Baptiste Gros, mais également Dorian Aldegheri (pilier droit, Toulouse), Anthony Bouthier (arrière, Montpellier), Léo Coly (demi de mêlée, Mont-de-Marsan), Paul Boudehent (troisième ligne, Stade rochelais), Pierre Bourgarit (talonneur, Stade rochelais), Yacouba Camara (troisième ligne, Stade rochelais), Jérôme Rey (pilier gauche, Lyon), Thomas Lavault (deuxième ligne, Stade rochelais).

Notons que Baptiste Serin (27 ans, 42 sélections), deuxième dans la hiérarchie des demis de mêlée depuis la prise de fonction de Fabien Galthié n’a en revanche pas été retenu, au profit d’un jeune Léo Coly (22 ans), appelé alors même qu’il évolue en ProD2.