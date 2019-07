Après une période d’entraînement au stade Louis II, l’équipe de France de Rugby était à Cap-d’Ail du 17 au 26 juillet pour son stage de préparation à la Coupe du Monde, qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre. Mardi dernier, les avants de l’équipe de France ont donc foulé la pelouse du stade Didier Deschamps, qui, nous l’espérons, portera chance aux bleus !

Pour remercier la commune de son accueil, le XV de France conviait, le 24 juillet, le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, et son adjoint aux sports, Gilles Frasnetti, à assister à un dernier entraînement à huis clos et à partager un moment convivial avec les joueurs et le staff. Ce fut l’occasion d’un échange de souvenirs : le sélectionneur des Bleus, Jacques Brunel, et l’ancien international Bernard Vivies, ont ainsi offert une plaque de la F.F.R. à la Ville de Cap-d’Ail, tandis que Xavier Beck et Gilles Frasnetti leur ont remis un plateau gravé « Cap-d’Ail avec les bleus ! » en l’honneur du passage du XV dans la commune.