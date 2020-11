VIDEOS. Revivez les plus beaux essais de l'ailier toulonnais Christophe Dominici, mort à 48 ans

Visage connu du grand public, Dominici a fait rentrer l'ovalie et une certaine idée du French flair dans les foyers français un après-midi de 1999, en aplatissant dans l'en-but des Néo-Zélandais un essai d'anthologie, après rebond favorable, pour renverser les All Blacks, le match et mener les Bleus en finale du Mondial (43-31).