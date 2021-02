VIDEO. Albert II donne le coup d'envoi du tournoi de rugby Monaco Sevens

Le ballon ovale part des mains de la princesse Charlène qui passe au prince Albert II. Qui l’envoie à Mathieu Bastareaud. Et ce dernier lance pile entre les deux poteaux. Essai transformé ! Ce passe à trois princière avec l’international français mardi matin sur le toit du Yacht-club a marqué le lancement du Monaco Sevens.

Un tournoi international de rugby à 7 qui se tiendra à Monaco les 19 et 20 juin. Et qui sera qualificatif pour obtenir les derniers tickets d’entrée catégorie rugby aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la foulée.

En clair vingt-quatre équipes internationales (douze féminines, douze masculines) viendront en Principauté à la mi-juin pour décrocher une des trois places pour Tokyo 2021 (deux places chez les femmes, une place coté hommes).

Parmi eux les sélections françaises féminines et masculines sont attendues, ce qui promet du grand spectacle !

Comme en 2016

Déjà en 2016, Monaco avait accueilli pour la première fois ce tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Rio. À l’époque, l’épreuve avait permis de mettre l’éclairage sur la pratique du rugby à 7 (différent des mythiques mêlées à 15). Et de fêter aussi la discipline qui redevenait un sport olympique. C’est cette dynamique que la fédération monégasque de rugby, à la manœuvre pour l’organisation de cette manifestation, entend retrouver en juin, au stade Louis II.

"C’est un tournoi qui sera très disputé, extrêmement important pour la qualification" souligne Mathieu Bastareaud. Bien qu’en rééducation après blessure, le rugbyman lyonnais a donné de sa personne hier pour lancer le tournoi. Son but ? "Véhiculer l’esprit du tournoi, apporter ma passion pour ce sport d’autant que j’ai joué plus jeune au rugby à 7, qui est de plus en plus universel et spectaculaire".

Heureux aussi de voir son sport se doper aux valeurs olympiques depuis cinq ans. "Auparavant, on avait l’impression d’être les mauvais élèves, les bannis de l’olympisme. Les JO c’est symbolique et pouvoir y être avec l’esprit du 7, c’est une récompense pour la discipline, une formidable victoire."