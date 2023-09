Victorieuse de l’Uruguay, l’équipe remaniée du XV de France n’a pas bouleversé la hiérarchie

Douze. Au coup d’envoi, Fabien Galthié avait effectué douze changements par rapport à son entrée en lice victorieuse face aux Blacks. Tant de joueurs qui, face à de valeureux mais bien inférieurs – au moins sur le papier – Uruguayens, devaient se montrer. Alors ne rêvons pas, même avec un bon match, ils n’auraient certainement pas été propulsés titulaires lors d’un potentiel quart de finale. Mais quand même. C’était l’occasion (ou jamais, pour certains?) de grappiller du temps de jeu pour la suite de la compétition.

Yoram Moefana perdu, Arthur Vincent hors coup

Pourtant ce jeudi soir, dans la banlieue lilloise, difficile de sortir un homme de ce brouillon collectif. Allez, à la limite Anthony Jelonch, pour son retour éclair de blessure. Mais sinon… dur, dur d’être un international. Menés par la charnière remplaçante Maxime Lucu - Antoine Hastoy amorphe, complètement éteinte, les Bleus n’ont jamais vraiment créé.

On peut aussi penser à Yoram Moefana, titulaire face aux Blacks et réaligné contre "Los Teros". La comparaison avec l’habituel taulier du poste, Jonathan Danty, donne le vertige. À la peine offensivement, approximatif, le Bordelais n’a pas pris une bonne décision de la soirée. Pas aidé par son compère du soir, Arthur Vincent. Celui qui était devenu l’un des hommes clés du système Galthié avant sa blessure n’a été que l’ombre de lui-même. Comme à court de forme. En témoignent ses errements défensifs, notamment à la 53e minute, sur l’essai uruguayen. Dans le triangle arrière, c’était également les grands débuts en Coupe du monde de Louis Bielle-Biarrey. Et là aussi, même s’il a conclu son match par un essai sans opposition à la 73e, il a vécu une première compliquée. Pas vraiment servi, à la faute quand il a fallu faire le chien poubelle dans les rucks… l’ovni bordelais a montré qu’il lui reste encore de grandes étapes à franchir. Sur son autre aile, Gabin Villière, pourtant loin d’avoir fait son meilleur match en Bleu, et Damian Penaud, en tribunes, peuvent dormir tranquilles.

Pris... même devant

Si derrière, les Bleus n’ont jamais réussi à dérouler en attaque, il faut dire que devant, ils n’ont pas vraiment impressionné. Plutôt dominés en mêlée, à l’image d’un Dorian Aldegheri sanctionné à trois reprises, les coéquipiers d’Anthony Jelonch n’ont pas eu de ballons propres à jouer.

Pas plus sur leurs munitions en touche, gaspillées par un Pierre Bourgarit des mauvais jours. Avec la blessure de Julien Marchand – au moins jusqu’aux quarts –, le Rochelais avait clairement un coup à jouer. Le match de ce jeudi soir a démontré qu’à ce poste, Peato Mauvaka était bien le leader incontestable.

Difficile, vous l’aurez compris, de sortir du positif de cette rencontre. Propulsés titulaires, les finisseurs ne se sont pas affranchis de leur statut. Fabien Galthié, qui devait espérer avoir à se creuser la tête pour coucher des noms sur le papier de son XV de départ, n’aura pas vraiment de problèmes pour le faire. Et c’est presque dommage. Certains Tricolores auront une dernière chance de se montrer face à la Namibie, au Vélodrome jeudi prochain. De là à bousculer la claire hiérarchie? Difficile de l’imaginer.