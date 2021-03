Vers un report de la Coupe du monde de rugby féminine 2021 à l'année prochaine

La recommandation de reporter à 2022 l'événement initialement prévu du 18 septembre au 16 octobre sera examinée par le conseil d'administration et le comité exécutif de la Coupe du monde de rugby les 8 et 9 mars, précise le communiqué.

World Rugby a déclaré que cette décision était rendue inévitable par "l'évolution du paysage mondial incertain et difficile de la COVID-19".

Avant d'ajouter qu'il était devenu clair, à la suite des discussions avec le gouvernement néo-zélandais et les syndicats participants, qu'"il n'était tout simplement pas possible de fournir à toutes les équipes le meilleur environnement possible sur la plus grande scène du sport", étant donné les incertitudes liées au Covid-19.