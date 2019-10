Un ancien international français de rugby lance une appli qui va bien aider les éducateurs

Avant, il y avait le papier et le stylo.

Dans le cadre du déplacement d’une délégation régionale au Japon, conduite par Renaud Muselier, c’est le Toulonnais Christian Califano, directeur général de “mycoach”, qui l’a officiellement lancé depuis le club France.

Une appli oui, mais pourquoi?

Cet « assistant numérique », téléchargé près de 100.000 fois depuis sa création, est gratuit pour les petits clubs.

Six fonctionnalités principales: de la gestion de l’effectif au « media center » pédagogique, où des champions partagent en vidéo leur expérience - par exemple Guirado et le lancer en touche. « On veut que ce soit utile, insiste Cali. Les charges de travail demandées aux éducateurs sont énormes, même à des niveaux modestes. »

Cet outil ne leur mâche pas le travail. Il le simplifie, « les aide à mieux gérer leurs équipes ». Le vrai bonus, c’est le partage d’expériences entre éducateurs, « dont on veut mettre en avant le potentiel et le savoir-faire ».

La fédé est-elle intéressée?

Bernard Laporte a assisté à la présentation à Tokyo. Attentif… mais pas encore partenaire. « Les discussions ont commencé. Nous nous reverrons, une fois la Coupe du monde passée », préfère attendre l’ex-pilier international, qui espère aussi convertir… la fédération japonaise à Mycoach Rugby.