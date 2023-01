Top 14: Christophe Urios nommé entraîneur de l'ASM Clermont Auvergne

Agé de 47 ans, Urios, libre de tout contrat après avoir été lui-même limogé en novembre dernier par l'Union Bordeaux-Bègles, reprend une équipe qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, est 10e du Top 14 et reste sur une déroute à domicile en Champions Cup contre Leicester (44-29), fatale à Gibbes.

Il fera ses débuts en bord de terrain à l'occasion du match Lyon-Clermont pour la 16e journée de Top 14, samedi 28 janvier au stade de Gerland (15h00).

Ancien talonneur à Carcassonne (1985-1990) et au Castres Olympique (1990-1999), Christophe Urios a ensuite entraîné le CO (2002-2005) avant de diriger Bourgoin-Jallieu (2005-2007), Oyonnax (2007-2015) qu'il a notamment mené de la ProD2 aux barrages du Top 14 et à la Coupe d'Europe, Castres à nouveau (2015-2019) et Bordeaux-Bègles (2019-2022).

Aux manettes au retour du déplacement en Afrique du Sud de l'ASM

Avec l'équipe girondine, il a notamment atteint deux fois les demi-finales du Top 14 et deux fois les demi-finales en coupe d'Europe.

"Après des échanges internes et externes fructueux ces derniers jours, nous sommes unanimement parvenus à la conclusion que l'arrivée de Christophe Urios à l'ASM est le bon choix. Sa vision du jeu et du club en général correspond en tous points à ce que nous attendons", a commenté le président Jean-Michel Guillon dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et le site internet du club.

L'arrivée d'Urios sera effective dès le début de la semaine prochaine après le retour de l'équipe clermontoise de son déplacement en Afrique du sud où l'ASM joue sa qualification pour les 8e de finale de la Champions Cup contre les Stormers, samedi (18h30).