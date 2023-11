Les jeunes rugbymen de Monaco brillent en Afrique du Sud, sur les terres des champions du monde

Sport et éducation auront été les maîtres-mots de ce déplacement unique. Ce sont des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Sous l’impulsion de la Princesse Charlène, par le biais de sa Fondation, quinze jeunes rugbymen de la Fédération Monégasque de Rugby ont eu la chance de pouvoir se rendre une semaine en Afrique du Sud. Ce voyage à la fois sportif et éducatif entre dans le cadre du programme South Africa - Monaco Rugby Exchange lancé en 2015 et interrompu jusqu’alors en raison de la crise sanitaire.

Son objectif est de faire grandir ces jeunes autour des valeurs du ballon ovale : le respect, le fair-play, le partage, l’esprit d’équipe et la solidarité. Plusieurs activités en ce sens ont rythmé ce séjour en terre sud-africaine. À Cape Town, par exemple, où après la visite de Table Mountain et une session surf dans la baie de Muizenberg, les Monégasques ont été sensibilisés aux actions de The Atlas Charity.

Une rencontre avec The Lion Whisperer

Créée en 2014, cette Fondation soutient les enfants défavorisés en les accompagnant vers un avenir meilleur. L’un de ses programmes phares en Afrique du Sud, l’Atlas Digibus, permet chaque mois à 1 300 élèves du township de Langa de bénéficier de cours d’informatique et de soutien scolaire.

Voyager, c’est aussi s’imprégner de la culture d’un pays, de ses coutumes et de ses richesses. L’Afrique du Sud est connue pour être un territoire immense d’une incroyable diversité. À Johannesburg, les Monégasques ont pu s’en rendre compte en échangeant avec Kevin Richardson. Ce héros très discret, surnommé The Lion Whisperer, a créé un sanctuaire où il s’occupe d’animaux sauvages qui ont vécu en captivité et ne sont plus aujourd’hui capables de survivre dans la nature.

Ce moment inoubliable au plus près des pensionnaires de cette réserve a émerveillé mais aussi alerté les jeunes sur la protection des animaux et de leur habitat naturel.

Une fin de séjour en apothéose chez les récents doubles champions du monde en titre de rugby, qui s’est achevée de la plus belle des manières.

L'équipe de rugby à 7 des M16 de Monaco a remporté le tournoi du Winesland qui rassemblait plusieurs écoles de rugby sud-africaines. Les joueurs d’Aurélien Lazzaro ont réalisé un parcours sans faute, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Une victoire bien méritée, récompense d’un travail acharné clôturant ainsi une semaine riche en émotions.