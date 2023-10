Rugby à 7: favoris, les Monégasques cèdent leur titre de champion de France en demi-finale

Les têtes basses, les mines défaites. Et la stupéfaction. Sur les coups de 14h45 ce dimanche, personne ne voulait vraiment croire en l’élimination du MR7 en demi-finale de cette grande finale de l’In Extenso Supersevens qui avait lieu à Paris la Défense Arena. Nous non plus.

Pourquoi? Car tout simplement, les Monégasques faisaient figure d’immenses favoris, encore plus avec le renfort de l’irlandais star du circuit international, meilleur joueur au monde en 2022, Terry Kennedy. Il compte à son actif 20 tournois pour 78 essais. Mais sa présence n’y a rien fait. Une fois de plus, comme lors des trois étapes qualificatives, les pensionnaires du Rocher ont buté d’un rien. Avec toujours ce relâchement coupable, alors que le match semble être contrôlé. Face aux Baabaas, c’était encore le cas. 19-5 à la 9e minute sur un essai de Quentin Dubreuil.

Terry Kennedy, meilleur joueur du monde en 2022. Photo Monaco Sevens Rugby.

"L’aventure humaine est exceptionnelle"

Une maîtrise dans le jeu, une défense au rendez-vous. Monaco semblait imperturbable. Comme à Lyon, Clermont et Toulouse, Johan Demai-Hamecher et ses coéquipiers ont fini par se relâcher et céder au bout du suspense face à un adversaire qui n’a cessé de croire, en jouant tous les coups à fond. Et ils se sont fait punir sur la sirène, sur une touche pourtant ratée mais qu’avait parfaitement suivie Alexis Levron pour créer la surprise (19-26).

Difficile à digérer forcément. Mais au bout du compte, les joueurs de Jérémy Aicardi ont trop souvent fait preuve de fébrilité dans les moments importants cette année. Ceux qui comptent double, et qui ont fait d’eux des champions méritants l’an dernier. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle, bien loin de là.

Pour le prince Albert II, malgré cette défaite, le parcours de l'équipe monégasque "reste remarquable face aux clubs mastodontes du Top 14" Photo Monaco Sevens Rugby.

Le Prince Albert II au plus près du MR7

Comme le concède Emmanuel Falco, l’histoire reste belle depuis le début. "C’est une déception, mais l’aventure humaine est exceptionnelle, avec un vrai esprit de famille. En trois ans, le parcours reste remarquable face aux clubs mastodontes du Top 14. Vice-champion en 2021, premier du championnat et champion en 2022, encore premier du championnat et 4e hier. C’est pas mal sur le papier. Nous allons construire autour de cela et revenir encore plus fort l’année prochaine."

Le message est passé, et on peut faire confiance aux Monégasques de ce point de vue là. Le Prince Albert II avait fait le déplacement pour l’occasion, tout en passant du temps avec le groupe. Sous le toit de la Défense Arena, il a suivi également la rencontre pour la troisième place. Monaco n’y était plus, ne voyait pas le ballon face à une formation de Clermont déterminée à monter sur le podium. Très rapidement, les rouge et blanc ont été menés assez largement (0-17 à la pause).

Très rapidement, les Monégasques ont été largement menés (0-17) à la pause face à un Clermont déterminé à monter sur le podium. Photo Monaco Sevens Rugby.

Ils ont réagi lors du second acte mais cela reste insuffisant pour renverser la vapeur. Les Jaunards se sont finalement imposés 29-21, laissant les Monégasques au pied des médailles. La journée avait pourtant idéalement commencé. Bien qu’accroché en première période en quart par le Stade Français (12-12), le MR7 a récité son rugby par la suite avec un Simone Qeleca qui a confirmé à quel point il était précieux au sein de ce collectif, faisant des différences permanentes balle en main. Avec ses partenaires, ils ont fini sur un 21-0 (33-12). Malheureusement, la suite n’a pas été heureuse. Merci quand même pour cette aventure humaine, et on vous donne rendez-vous en 2024.

Les Baabaas remportent ce titre pour la deuxième fois de leur histoire. Photo MR7.