"Seul l’emblème n’a pas trop changé": Frédéric Michalak revient sur ses premières semaines à Toulon

Comment se passent vos débuts en tant que consultant au RCT?

Je redécouvre un club que je connais bien, même si beaucoup de choses ont changé depuis mon départ (sourire). J’apprends à connaître les joueurs, le staff, le fonctionnement et les relations qu’entretiennent les mecs. Sur le plan rugby, j’essaye d’apporter du contenu, des ateliers pour permettre aux joueurs de mieux jouer et de gagner.

Vous dites que le club a changé, qu’est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre retour?

Les installations dont bénéficie le club ne sont plus du tout les mêmes (rires). Le Campus est un superbe outil. Puis le fait d’avoir rapproché le centre de formation offre un vrai lien entre les pros et les jeunes. Mais finalement, ce sont surtout les hommes qui ont changé. J’ai retrouvé certaines têtes, mais il y a eu un réel renouvellement. Au final, seul l’emblème n’a pas trop changé.

Vous avez joué avec certains joueurs comme Fresia, Isa ou Etrillard. Comment fait-on évoluer le rapport d’autorité quand on passe de coéquipier à entraîneur?

Il n’y a pas de rapport d’autorité qui compte. Je suis là pour les aider. D’autant qu’après Toulon, j’ai joué à Lyon, j’ai vécu en Australie… J’ai fait mon petit bonhomme de chemin. J’arrive au club pour les aider après un début de saison difficile. C’est nouveau pour tout le monde, et je n’arrive surtout pas avec mes certitudes. Je suis là pour comprendre la situation, observer leur manière de fonctionner. Car peu importe l’âge et les objectifs qu’ils se fixent individuellement, il y a toujours du travail à réaliser pour que le collectif performe.

Vous vous êtes engagé alors que Patrice Collazo était manager. Il a depuis été remplacé par Franck Azéma. Votre arrivée a-t-elle été remise en question?

J’ai immédiatement eu une conversation avec Franck, pour savoir s’il souhaitait toujours ma venue et pour comprendre dans quel cadre je pourrais travailler. Il m’a expliqué qu’il appréciait d’avoir des personnes qui apportaient un regard extérieur.

Dès lors: dans quel cadre allez-vous travailler?

Deux à trois jours par semaine, dans une mission de consulting. Je suis là pour apporter de la plus-value sans se poser 10 millions de questions. Je veux aider les mecs à être heureux de pratiquer notre sport, car je considère que c’est vraiment une chance de faire ce métier. Et puis ça me permet de continuer à apprendre, car je demeure un jeune entraîneur. D’ailleurs, Franck m’a encouragé à continuer de vivre et de me nourrir d’expériences comme je l’ai fait récemment (Roosters, Monaco Seven). Pour enrichir le staff, les joueurs, mais également ma culture, mon mode de management et ma vision du rugby.

Quelle est votre place dans un staff étoffé?

Max Petitjean s’occupe principalement du jeu au pied, Ju Dupuy des trois-quarts et moi je suis en charge du développement des skills. Je suis là en appui, pour apporter du contenu. Je vais challenger les joueurs, qu’ils se posent de nouvelles questions. Je veux essayer de faire évoluer la façon de dire les choses, le processus que l’on pourrait mettre en place avant, pendant et après les entraînements.

Poursuivez…

Je vais essayer de les éveiller un maximum sur l’activation neurologique, la perception, la vision et les skills. Je vais essayer d’amener du contenu que ce soit en musculation, pendant les entraînements, mais également avant et après. En somme: amener des choses qui tournent autour du jeu, pour développer leurs ressources. Et pas uniquement physiques. Enfin, j’échange avec la charnière. Au fur et à mesure on va se faire confiance et ce sera encore plus facile d’échanger sur "comment vit-on telle situation?", "comment l’améliorer avec la vidéo, l’analyse des matchs?"

Pour parler de vous: après avoir mis un terme à votre carrière de joueur en 2018, était-ce naturel de basculer sur l’entraînement?

J’ai passé mon DE en fin de carrière, pour pouvoir un jour entraîner, mais j’ai eu besoin de sortir du terrain. Ces deux années sans rugby m’ont permis de complètement couper. Pas avec le rugby, mais avec le terrain. J’avais un rôle administratif, en conseil du président, sur des parties contractuelles, sur la mise en place du suivi de formation. C’était une autre vision d’un club. À côté de cela, j’ai passé un MBA avec une école (de management N.D.L.R.) à Lyon, ce qui m’a permis de continuer à me former sur d’autres thématiques hors rugby. Pourquoi ce besoin de prendre du recul avec le terrain? Car quand tu deviens entraîneur, c’est du 24/24.

À quel moment avez-vous senti ce besoin de vous rapprocher à nouveau du terrain?

Lors de mon année en Australie, lorsque j’ai eu l’opportunité de collaborer avec les Roosters (club de rugby à XIII de Sydney). J’avais en charge les skills, et tout ce qui concerne la passe et le jeu au pied. Puis, j’ai pu observer un nouveau mode de management, de travail, c’était riche. En plus des Roosters, j’ai fait plusieurs allers retours avec la France, puisque j’étais également manager de l’équipe de Monaco à VII. Enfin, j’ai passé quinze jours avec le XV de France. Ce sont ces expériences qui m’ont fait ressentir ce besoin de me rapprocher à nouveau des terrains. Et je crois que ma position actuelle au RCT me permet d’apporter de l’expertise, sans pour autant avoir la tête dedans en permanence.

Vous aviez déjà connu l’Afrique du Sud, désormais l’Australie. Au-delà du rugby, que vous ont apporté ces voyages loin de vos "certitudes" et de ce que vous aviez toujours connu en France?

Ça permet remise en question une évidente. Je suis quelqu’un de curieux, donc j’ai ce besoin de découvrir d’autres choses, d’aller vers d’autres cultures, même si le rugby n’a jamais été bien loin, entre l’Afrique du Sud, l’Australie mais également la Nouvelle-Zélande, qui était à juste côté. J’ai d’ailleurs pu échanger avec des managers, et j’avais notamment la possibilité d’aller avec les Crusaders. J’avais quelques opportunités de continuer l’aventure, mais avec ma famille, nous avons décidé de revenir en France.

Le retour à la réalité, après une année en Australie, n’est-il pas trop compliqué à vivre?

L’Australie, c’est une culture et un environnement différents mais c’est également la réalité (sourire). Puis, il était important pour moi de revenir en France, car j’ai d’autres activités. Et ce au moins jusqu’en 2023 et la Coupe du monde.

Aspirez-vous à devenir, à terme, plus qu’entraîneur des skills? Manager?

Oui, pourquoi pas. Mais pour l’instant, ce n’est vraiment pas d’actualité. Il faut être à 200% quand tu es manager. C’est quelque chose qui peut s’étudier un jour. J’ai déjà été manager du Monaco Rugby Seven. C’était une autre aventure, un contexte différent. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir. Ça n’a duré que quatre semaines, mais quel plaisir de réussir à emmener les joueurs là où tu l’imagines. C’est d’ailleurs l’objectif d’un manager: essayer d’embarquer tout son groupe vers un objectif commun. Car on ne peut pas passer de "qui sommes-nous?" à la performance d’un seul coup. Il y a tout un process.

Comment fait-on, quand on a été l’un des meilleurs joueurs du monde, pour entraîner des joueurs qui ne parviendront pas forcément à reproduire tout ce que vous imaginez?

Il faut prendre de la hauteur et être le plus précis dans les consignes et le cadre que l’on cherche à mettre en place. Puis, il faut leur donner la possibilité de s’exprimer avec leurs qualités. Le plus gros défaut d’un entraîneur, c’est de croire que le joueur va jouer comme lui le faisait. C’est au technicien de s’adapter aux qualités de ses joueurs. Il faut jongler entre le "je vais t’emmener là où je veux aller" et le "je veux faire en sorte que tu puisses t’exprimer avec ton rugby".