Sacrés champions de France, les joueurs du MR7’s vous donnent bientôt rendez-vous avec leur trophée

La voix un brin éreintée le coach de MR7’s se réjouissait déjà de retrouver tout ce beau monde en Principauté dès que possible. "Le président Falco avait dit que si l’on gagnait il nous inviterait tous à Monaco. [rires] Ce serait vraiment cool de se revoir sur deux jours, faire une belle fiesta et prendre le temps de repartager nos souvenirs, car là tout a été très vite."

"On avait privatisé un petit bar à la sortie de l’U Arena et on a terminé à l’hôtel vers 4-5 heures du matin. Les proches des joueurs français et belges étaient là et c’était vraiment sympa et très important pour les joueurs de partager cette victoire avec leur famille", confiait ce dimanche à la descente de l’avion Jérémy Aicardi.

Un trophée de 25 kg dans sa mallette

Après avoir vécu douze jours ensemble pour préparer la finale, les joueurs ont en effet pris des chemins différents dimanche matin pour retrouver leurs clubs d’origine. Et laissé derrière eux l’imposant trophée soulevé samedi soir sur la pelouse de La Défense Arena.

"Un transporteur privé doit le ramener à Monaco dans sa mallette. Il pèse 25 kilos!", confie Jérémy Aicardi, qui espère bien partager le lot avec les jeunes de l’école de rugby et les fans avant les fêtes de fin d’année.

D’autant que ce trophée n’est pas destiné à prendre la poussière dans une vitrine rappelle le président de Monaco Rugby Sevens, Emmanuel Falco.

"Il reste une année dans le club avant d’être remis en jeu, comme le Bouclier de Brennus en rugby à XV. On a hâte de le ramener au souverain, qui nous a félicités, et de le présenter au public bien sûr!"

Une coupe déjà devenue totem tant elle marque un point de bascule pour ce projet mûri il y a un peu plus de deux, au fond d’un garage, par la charnière Falco-Michalak. "On essaye d’être raisonnable et de passer les étapes au fur et à mesure, et une dynamique est en marche avec sept finales disputées [sur 8 tournois, ndlr] en deux saisons, grâce à un état d’esprit hors du commun dans toutes les strates du club."

La vitrine d’un projet sportif et social

Vitrine du projet MR7’s, la réussite sportive a en effet vocation à être la locomotive d’un projet aussi sportif que social au long cours. L’étroit partenariat avec le rugby à XV et l’AS Monaco de Thomas Riqué a déjà permis de développer les écoles de XV et de VII chez les minots, tout comme de multiplier les interventions auprès des écoles.

Sans parler des liens étroits tissés avec le Burkina Faso par l’intermédiaire du légendaire préparateur physique du Stade Toulousain et de MR7’s, Zéba Traoré.

Sous la houlette de Jérémy Aicardi, le projet Monaco Sevens Development a aussi été mis en orbite, permettant d’identifier de jeunes potentiels dans la région et de leur permettre de participer à de premiers tournois comme à Clermont-Ferrand récemment.

Quant à l’équipe fanion, désormais référence en France, elle vise plus haut. "On va savourer l’instant présent parce qu’il le faut et après on va très vite switcher pour préparer la saison prochaine. Et pourquoi pas jouer un jour un championnat d’Europe?", conclut le président Emmanuel Falco, décidément jamais à court de surprises.