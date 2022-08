Rugby à 7: Monaco Sevens impressionne et se qualifie pour la finale du premier tournoi de la saison

Vice-champions de France en titre les joueurs de Monaco Rugby Sevens font un début de saison tonitruant ce samedi à Perpignan.

A l'occasion du premier des trois tournois qualificatifs pour la grande finale du championnat In Extenso Supersevens, en novembre à Paris, les Monégasques se montrent intraitables tour après tour.

Trois matchs, zéro point encaissé

Ce samedi midi, les hommes managés par Fred Michalak et coachés par Jérémy Aicardi n'ont fait qu'une bouchée de Brive en huitièmes de finale (26-0).

Trois heures plus tard, ils écrasaient La Rochelle (35-0) et s'octroyaient le droit de défier l'un des favoris du championnat et troisième du dernier exercice, le Racing Métro 92.

Une demi-finale à sens unique où les hommes du président Emmanuel Falco n'ont encore une fois rien concédé aux Racingmen de Jacky Lorenzetti (17-0).

Trois matchs, 78 points marqués, zéro encaissé, les Monégasques de Cecil Afrika (meilleur joueur du monde en 2011) assurent le show à Perpignan !

A 20h07 ce samedi soir, le MR7s défiera la Section paloise en finale (en direct sur les chaînes du groupe Canal+).

Un ticket

pour Paris ?

En demi-finale les Pallois n'ont fait qu'une bouchée de l'Aviron Bayonnais (40-12), pourtant tombeur au tour précédent du champion de France en titre, les Barbarians.

Une victoire dès ce samedi à Perpignan permettrait d'ores et déjà à Monaco de se qualifier pour la finale à 8 équipes, le 19 novembre à Paris. Jour de fête nationale.