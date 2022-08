Rugby à 7 : Monaco remporte son quatrième tournoi professionnel sur six disputés !

C’était sans aucune pression que le Monaco Rugby Sevens se rendait, ce samedi, à Pau pour ce troisième tournoi qualificatif du championnat de France de rugby à 7 professionnel.

Les pensionnaires de la Principauté avaient déjà validé leur ticket à la Rochelle la semaine dernière pour cette grande finale qui aura lieu le 19 novembre prochain à Paris La Défense Arena. Mais les hommes de Jérémy Aicardi ont créé un groupe fort et soudé depuis plus d’un an, avec l’ambition de tout rafler sur leur passage, et d’aller au bout de leur rêve.

C’est une fois de plus ce qu’ils ont montré sur cette étape pour signer leur quatrième victoire en Superseven, sur les six dernières finales, auxquelles ils ont toutes participé. Après des débuts mitigés, et ce, malgré des larges victoires sur Brive (45-7) et Bordeaux (33-17), les Monégasques ont sorti le grand jeu dans le dernier carré.

Une solidarité à toute épreuve

Les coéquipiers du capitaine Johan Demai-Hamecher ont d’abord tout simplement étouffé le Racing en demi-finale (34-0). Défensivement, la pression permanente des hommes du Rocher a littéralement asphyxié les Franciliens. Sans solution, ces derniers ont logiquement rendu les armes, concédant notamment trois essais sur des coups de pied dans le dos de la défense (34-0). Est arrivée la grande finale tant attendue entre Monaco et Pau, pour la troisième fois cette saison en trois tournois.

Devant une foule de 6 000 personnes entièrement acquise à la cause des Béarnais, les deux formations ont livré une rencontre d’une intensité extrême. Avec en prime, un scénario fou et un suspense haletant. Le MR7s a toujours fait la course en tête, mais les Palois n’ont jamais abdiqué et ont toujours réagi de très belle manière. Ils ont même eu la balle de match pour coiffer au poteau leurs rivaux. Mais avec des vertus énormes, Ibai Leconte a arraché un énième ballon au sol pour libérer les siens (24-21). L’explosion de joie est à la hauteur du niveau de cette finale. Monaco s’affirme comme un favori plus que crédible au titre suprême dans un peu moins de trois mois.