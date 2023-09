Rugby à 7: Monaco échoue encore en finale mais se qualifie pour la finale du championnat de France à Paris

Le mot du capitaine

Johan Demai-Hamecher : "On a manqué un peu de contrôle. Une fois de plus, ça s’est joué à peu. À ce niveau-là, on ne peut prendre deux essais au milieu de terrain comme ce fut le cas. Mais c’est comme ça, on apprend, on grandit. On doit être plus tueurs sur nos actions. J’espère qu’on sera encore au rendez-vous la semaine prochaine et qu’on gagnera le tournoi. Il y a déjà une énorme progression par rapport au tournoi précédent à Clermont. On a mieux géré les choses, mais ça n’a pas suffi. Le ticket validé pour Paris, c’était l’objectif, mais on en veut encore plus."