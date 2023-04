Rugby à 7: les Impis veulent performer en Ecosse pour faire briller la Principauté de Monaco

Ils viennent de délaisser la pelouse d’entraînement du Devens pour l’herbe plus humide de l’Ecosse, où le temps ne s’annonce pas printanier. Pas grave, les Impis n’y vont pas pour faire du tourisme mais pour prendre part pour la première fois à la 1883 Centenary Cup Competition du Melrose Sevens Tournament à Melrose, du 6 au 8 avril. Cette bourgade écossaise est d’ailleurs présentée comme le berceau de cette variante de la pratique du rugby à XV.

Une tenue pensée par la princesse Charlène

L’équipe de rugby à 7 des Monaco Impis a été conviée à prendre part à ce tournoi, pour la première fois. Et y défendra à la fois les couleurs de la Fédération monégasque de rugby et de la Fondation Princesse Charlène. Avec des maillots aux motifs colorés et africanisants imaginés par la princesse Charlène rappelant qu’impi signifie "guerrier" en langue zouloue. L’épouse du souverain a même dessiné le nouveau logo de la Fédération de rugby, floqué sur les maillots, que les joueurs aborderont sur leur torse comme un talisman.

C’est la princesse Charlène qui a donné l’impulsion à la création de cette équipe monégasque Impis de rugby à 7, en 2017, visant à inspirer une jeune génération d’athlètes dans cette équipe taillée pour des compétitions à l’étranger, en mêlant des rugbymen monégasques et des joueurs de calibre international.

"C’est un véritable honneur pour nous d’avoir été invités à prendre part à ce tournoi de Melrose pour y montrer les talents de nos athlètes et diffuser les valeurs de ce sport qui est notre passion à ma sœur et moi, et que nous entendons développer encore davantage à Monaco", souligne Gareth Wittstock, président d’honneur de la Fédération monégasque de rugby et secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène.

Une équipe qui fait école

Depuis 2017, les Impis se frottent à l’Emirates Dubaï 7s Tournament. À Melrose, la donne sera différente car la règle du tournoi écossais est sans appel et sans système de poule. À la première défaite, l’équipe est éliminée.

"On joue à 14h18, si on perd, on est éliminés direct, cela met un peu de pression", sourit Nicolas Bonnet qui coache les Impis. La récente défaite à Dubaï lui est restée en travers de la gorge.

"On avait la meilleure équipe de la compétition pour gagner, mais on s’est loupés sur le dernier match", regrette-t-il.

"C’est dur de créer des automatismes en si peu de temps, renchérit Gareth Wittstock. Notre équipe ne prend part qu’à un tournoi par an, parfois pas avec les mêmes joueurs, on ne s’entraîne pas toute l’année ensemble comme d’autres équipes".

L’important étant que les Impis ont fait école au sein de la fédération. "La participation à Dubaï, à Melrose cette année, peut-être à d’autres à l’avenir motive les jeunes joueurs monégasques, cela donne des buts dans la saison et ça aide la fédération à grandir et aux jeunes joueurs de se perfectionner au contact de joueurs de niveau international", plaide Nicolas Bonnet, qui voit sa team gagner en professionnalisme.

Et au rugby d’avoir un reflet plus important dans le pays. "Progressivement, nous essayons de développer la pratique de ce sport qui n’était pas très populaire en Principauté, admet Gareth Wittstock, cela prend du temps, nous essayons d’intégrer des jeux et tout cela est rendu possible avec le soutien du prince et de la princesse".