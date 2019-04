Quatorze pays en lice pour le tournoi Sainte Dévote

Ce sera un week-end sportif en Principauté. Alors que les bolides électriques chaufferont la piste du e-prix le 11 mai sur le port Hercule, du côté de Fontvieille, on jouera, une fois n’est pas coutume au rugby sur la pelouse du stade Louis II.

L’enceinte sera le théâtre de la neuvième édition du tournoi Sainte-Dévote de rugby. Organisé par la Fédération Monégasque de Rugby avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, le tournoi catégorie U12 accueillera 17 équipes de 14 nations : Abu Dhabi (EFR), Afrique du Sud (LIV), Andorre (Fédération), Angleterre (Londres), Dubaï (APRSA), Espagne (Barcelone), France (Lucciana, Montpellier, Provence et Toulon), Géorgie (Tbilissi), Ile Maurice (Sélection Fédération Mauricienne), Italie (Imperia), Monaco, Suisse (Association Vaudoise), Russie (Kaliningrad). Et pour la première fois, une équipe des États-Unis (USA West Rugby), qui sera de la partie.

Des filles en compétition

Autre nouveauté de l’édition 2019, Abu Dhabi, Andorre, l’Espagne et les États-Unis aligneront des équipes composées de filles et de garçons. Et comme traditionnellement, au cours de la journée, le challenge Sainte Dévote, du nom de la sainte patronne de la Principauté et la Corse, se jouera entre les équipes de Lucciana et Monaco. L’objectif du tournoi Sainte Dévote est de mettre en lumière les valeurs du rugby, chères à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Ainsi, en marge de la compétition, une initiation au ballon ovale sera proposée aux enfants de 3 à 5 ans.

Des ateliers pédagogiques seront aussi dédiés à des enfants ou jeunes adultes des Instituts Médicaux Éducatifs porteurs de handicap, pour une initiation ludique au rugby.