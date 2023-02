Pourquoi le trophée de champion de France de rugby à 7 de Monaco est exposé dans le hall du CHPG

Thomas Riqué: "Que les joueurs puissent répéter des efforts à haute intensité"

Entre l’amour de l’ovalie et la médecine, Thomas Riqué n’a pas choisi. Médecin urgentiste au CHPG depuis une décennie, le docteur est aussi président de l’AS Monaco Rugby. Une double casquette qui l’a conduit à devenir le directeur médical du MR7.

Comment vous êtes-vous retrouvé enrôlé dans ce projet du MR7?

Le rugby m’a toujours accompagné. Je suis originaire d’une région où sa pratique est très développée et en arrivant à Monaco, je trouvais dommage qu’il n’y ait pas un club de rugby. Je sais ce que ça peut amener ce sport dans le milieu associatif et dans l’épanouissement de pas mal d’enfants. On a alors créé ce club de rugby à XV initialement, puis le projet de rugby à 7 s’est mis en place il y a trois ans sous la houlette d’Emmanuel Falco et de Frédéric Michalak. Naturellement, il y a eu une connexion entre le XV et le 7 et comme j’avais des compétences de médecin, je me suis investi médicalement dans l’encadrement de cette équipe avec d’autres médecins passionnés de rugby comme Pierre Ballerio, Julien Brizi, Laurent Willems et d’autres. Et nous avons accompagné cette équipe jusqu’au titre de champion de France. Quand on pense que le rugby existait très peu à Monaco, une décennie en arrière, c’est une belle évolution!

Une garde aux urgences ou un match de finale de championnat de France, c’est la même pression pour le médecin que vous êtes?

Non, non [rires]. On connaît aujourd’hui la problématique de la médecine d’urgence, c’est un métier passion qui demande un investissement au quotidien. La médecine sportive, c’est une médecine de performance. C’est une autre émotion que seul le sport peut provoquer. Ce qui est intéressant, c’est de voir que nous avons les compétences médicales à Monaco pour accompagner des clubs sportifs professionnels et les faire gagner au plus haut niveau.

Justement, comment travaillez-vous avec les joueurs du MR7?

Le rugby à 7 est un rugby d’intensité sur des tournois très courts avec une multiplication de matches, parfois quatre dans la même journée. La récupération est extrêmement importante. Emmanuel Falco l’avait détecté rapidement, c’est pour cela qu’il a encadré l’équipe d’un gros staff médical. Nous accompagnons les joueurs dans le préventif, en faisant tout pour qu’ils soient dans les meilleures conditions possible et capables de répéter les efforts à haute intensité. Notre fierté est d’avoir réussi à arriver en finale cette année avec un effectif opérationnel jusqu’au bout, sans blessé, c’est sûrement un peu pour ça que nous avons réussi à être champions. C’était l’inconnu au départ car nous n’avions jamais accompagné d’équipe professionnelle mais aujourd’hui contre des équipes du Top 14, on n’a pas à rougir.

L’exposition du trophée dans le hall du CHPG symbolise cette réussite…

Cela m’a semblé naturel que dans son périple à Monaco, le trophée passe par le CHPG. C’est un clin d’œil sympathique car les urgences et le reste de l’hôpital travaillent au quotidien à soigner les petits bobos et la traumatologie chez tout le milieu associatif sportif monégasque. Et souvent le sport professionnel a une médiatisation plus importante que le milieu hospitalier, alors que nous travaillons au quotidien pour la bonne santé du bassin monégasque.