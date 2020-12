PHOTOS. Un premier adieu émouvant à Christophe Dominici avant son inhumation à Hyères

D'anciens joueurs se sont, en outre, rendus à la cérémonie qui a duré un peu plus de deux heures, comme Philippe Bernat-Salles qui avait participé aux côtés de Dominici à la fameuse demi-finale de Coupe du monde 1999 remportée par le XV de France face aux All Blacks, et l'ancien troisième ligne du Stade français Pierre Rabadan, actuel adjoint aux sports de la maire de Paris Anne Hidalgo.

La disparition de Christophe Dominici a provoqué une vague d'émotion sur les pelouses de rugby en France tout au long de la semaine passée. Le Stade français et Toulon, où a également joué "Domi" de 1993 à 1997, réfléchissent à créer un trophée qui porterait son nom pour lui rendre hommage.