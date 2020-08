PHOTOS. Fabien Galthié offre un entraînement 5 étoiles à l'ASM Rugby

Des joueurs aux anges

Sébastien Baldacchino (demi de mêlée)

"Je suis numéro 9 comme lui, alors forcément ça fait quelque chose. On a senti qu’il avait ce leadership naturel en lui. C’est une caractéristique qui l’a amené à jouer au haut niveau, et être aujourd’hui sélectionneur du XV de France. On a vraiment senti qu’il avait envie de participer et de s’investir pendant ces 30 minutes avec des joueurs amateurs. C’est super de voir que le rugby garde ses valeurs propres à ce sport. C’est une chance pour nous d’avoir un entraîneur de ce calibre, qui a pris le temps avec nous, en mettant beaucoup de rythme. On a essayé de mettre de l’intensité pour répondre à ses exigences du haut niveau."

Maxence Herrera (deuxième ligne)

"On nous a annoncé un consultant avant l’entraînement, et en arrivant, on tombe sur Fabien Galthié, ça nous a fait un choc. Il était international avec l’équipe de France, je n’étais même pas né (rires). C’était vraiment très sympa, il a mis une telle rigueur, comme si c’était avec le XV de France. C’est dans un moment comme ça qu’on voit que c’est un vrai passionné, et qu’il est là pour transmettre son savoir et son vécu. De notre côté, on a mis beaucoup d’intensité, tout en respectant ses directives. C’était 30 minutes très enrichissantes."