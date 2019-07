PHOTOS. Entraînement et séance de dédicaces pour le XV de France en préparation à Monaco pour la Coupe du monde au Japon

"On sent qu’ils ne sont pas venus ici pour rigoler. Mais pour bosser, reconnaît Thomas Rique, président de l’AS Monaco Rugby. On les côtoie au quotidien tout en essayant de ne pas les gêner dans leur préparation.Ils sont très revanchards et ambitieux.Ils vont être outsiders mais ne vont pas aller au Japon en touristes."

"L’esprit de l’ovalie"

À 13 h 30, les colosses du XV de France, encore dégoulinants de sueur, ont rejoint le parvis pour un bain de foule. Tous, sans exception, ont joué le jeu des autographes. Un maillot bleu et une casquette par ci, un ballon ovale par là. Certains supporters avaient même dégainé le bouquin référence Les 100 histoires de légendes du Rugby pour glaner la griffe de ces athlètes aux muscles saillants.

Le pilier Dany Priso, aux biceps hallucinants, avait même trimballé son enceinte pour égayer, en musique, cette séance de dédicaces.

"On les a déjà vus à l’aéroport et ils ont toujours un petit mot pour nous et le temps pour une photo, souffle Cyril Luxey, éducateur au Lerins Rugby Club. Ils véhiculent une très bonne image. Je n’ai jamais vu un rugbyman refuser un autographe. C’est ça l’esprit de l’ovalie."

Un jet de drop entre l’hôtel Marriott et le stade Louis-II