"On s'est fait taper sur les doigts à la mi-temps": Gabin Villière revient sur la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande

Premier match de leur Coupe du monde et… première victoire (27-13)! Un début idéal? Pourtant, les Bleus ont connu toutes les peines du monde à entrer dans la rencontre. Gabin Villière, éreinté par la chaleur et l’intensité de la rencontre, est revenu sur ce succès.

On vous sent fatigué, Gabin...

Fatigué, vidé même. Ça a été très dur, épuisant physiquement comme mentalement. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ce match, donc la pression était maximale Là, ça redescend, mais on est tous vidés après cette rencontre.

La chaleur a-t-elle participé à cette fatigue?

Oui, on a senti un état de fatigue général. Je pense que les deux équipes ont subi la chaleur. Dès la première mi-temps c'était compliqué. Mais on sentait que les Blacks manquaient aussi de jus, notamment sur les actions offensives. Bon, ils nous ont mis de la pression sous les jeux au pied, mais finalement en seconde mi-temps on a réussi à relever la tête. Et on a fait très peu de fautes sur l'ensemble du match, ce qui nous a permis de gagner.

Est-ce que votre meilleure fin de match signifie que vous êtes plus prêts physiquement?

Pas forcément, car au-delà de l’aspect physique, ce qui nous a vraiment réussi, ça a été de faire très peu de fautes sur l'ensemble du match. On a dû en faire quatre ou cinq fautes [quatre ndlr.], c'est très positif. On pourra s’appuyer dessus. Maintenant, malgré cette victoire, il nous reste beaucoup de choses à travailler. On espère désormais monter crescendo.

Avant le match, il y a également un la cérémonie d’ouverture, avec un protocole particulier. Pourriez-vous nous raconter les deux heures qui ont précédé la rencontre?

On s'était préparé contre l'Australie, avec un timing d'échauffement très serré. On savait qu'on allait rester enfermé dans le vestiaire tous ensemble, qu'il allait falloir se préparer, commencer à faire les straps... Comme on l'avait préparé, au final, ça nous est apparu assez naturel.

En première mi-temps, les Blacks vous ont imposé un rythme très dense, avec du jeu placé rapide. Vous êtes vous retrouvé en apnée?

Il y a la première action qui nous a vraiment surpris [qui débouche sur le premier essai de Mark Telea, dès la 2e minute]. Ils font un gros franchissement et on se retrouve directement dans notre moitié de terrain. Ça nous a surpris, mais on a ensuite su resserer les rangs, en essayant notamment de bien escorter sous les ballons hauts, ce qui nous a permis de garder pas mal de possession.

Comment jugez-vous votre jeu au pied ? On a le sentiment qu'en première mi-temps, il vous a fait beaucoup de bien...

Les Blacks ont aussi beaucoup usé du pied, il y a eu énormément d'échanges, ce qui a rendu la tâche plutôt difficile pour nos avants et sur les extérieurs. Ça a été très épuisant, on a senti qu’on était mis sous pression. Mais notre discipline nous a permis de ne pas trop jouer dans notre camp. Ils ont eu le ballon mais n’ont mis que huit points en première mi-temps.

A la mi-temps, quel a été le discours du staff ? Fabien Galthié a-t-il monté le ton?

Non, car on était dans le match en faisant un mi-temps pas loin d'être catastrophique. C’était positif de rester accroché aux Blacks à ce moment-là... Enfin bon, oui, on s'est fait taper sur les doigts à la mi-temps, mais il n'y a pas eu d'énervement ou de pression mise, car on s'est tous rendu compte de ce qu'on avait fait et ce qu'on pouvait faire bien mieux.

Finalement, le match tourne à la 53e minute, quand vous choisissez d’aller en touche plutôt que de prendre les points. Deux temps de jeu plus tard, Damian Penaud inscrit le premier essai français de la soirée...

En première mi-temps on a préféré aller chercher les points. On voulait assurer au niveau du score. En deuxième, les avants se sont bien trouvés, notamment en touche et des mauls, alors on a essayé d'aller chercher un essai, pour les mettre sous pression et à la faute. Ça a fonctionné.

Avez-vous senti le public, notamment en deuxième mi-temps?

On sentait les tribunes trembler sur chaque action, que ce soit en attaque ou en défense. On se sentait vraiment porté. Et même si on était au bout de la barre d'énergie, on essayait d'aller chercher encore plus loin, de faire ces petits efforts qui permettent de rester connectés en défense, d'éviter les franchissements...

Avez-vous le sentiment d'avoir frappé un grand coup en battant les Blacks?

Gagner les Blacks, alors qu'ils n'avaient jamais perdu un match de poule sur les neuf premières éditions, c'est énorme (sourire). Maintenant, dans le contenu, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Individuellement comme collectivement. On est un peu parti un peu dans tous les sens, ce qui nous a compliqué la tâche. Mais dans tous les cas, c'est très positif. Il y a le score, la victoire face aux Blacks, mais encore beaucoup de travail à faire. C'était une belle soirée.

Quel était le sentiment qui prédominait dans le vestiaire?

On a savouré, mais on n'avait plus beaucoup d'énergie dans le corps, on était vraiment vidés. On va rentrer, se reposer et préparer la suite, car on ne joue « que » dans six jours [jeudi, à Lille, contre l'Uruguay]. Ça a été vraiment été épuisant.

Enfin, à titre personnel, comment vous êtes-vous senti sur la pelouse ? Bien en défense, maladroit à la relance?

Je dirais que la performance est très bonne en défense et mauvaise en attaque. Il me reste du travail, de la connexion à trouver avec les mecs. Peut-être que la chaleur m'a fait perdre un peu de lucidité, mais ce sont des choses que je vais voir cette semaine. Maintenant, j'ai réussi à contenir WIll Jordan [ailier néo-zélandais, auteur de 23 essais en 25 sélections], ce qui est une très bonne chose (sourire).

En attaque, vous avez été pris deux fois dans une zone dangereuse. Mais d'ailleurs, comment expliquez-vous votre positionnement dans le troisième rideau sur le jeu au pied qui précède l'une de vos deux relances délicates?

Normalement, nous, les ailiers, on doit plutôt être dans le premier rideau, car on nous demande d'être assez haut. Sauf que là, sur une action, on se retrouve avec un seul arrière. Probablement qu’un mec avait dû monter de l’autre côté. JE vois cela et j’essaye de couvrir. Derrière, je fais ce que je veux, mais ça ne suffit pas.

N'avez-vous pas hésité à sortir par le pied?

Non car j'étais retourné, et le temps que je vois la défense, ça montait très vite. Il y a Will Jordan qui était déjà là, présent, alors je me dis que je vais avancer un peu pour faire un ruck propre et assurer la sortie. Ce sont des choses à revoir, à corriger.