Mondial de rugby: les All Blacks et la meute de prétendants

Le sélectionneur du pays de Galles Warren Gatland estime que cette 9e édition, la première en Asie, est "la plus ouverte depuis un long moment". "Six ou sept équipes sont capables de gagner la Coupe du monde", développe le Néo-Zélandais, qui met sans doute dans le panier des candidats l'Australie, vice-championne du monde en titre, voire l'Argentine (ou la France?). Lesquelles sont cependant, sur le papier, un cran au-dessous des Gallois et Irlandais, et probablement deux des All Blacks, Anglais et Sud-Africains.

Retrouver les Néo-Zélandais parmi les grands favoris ne constitue pas une surprise. Certes, ils viennent d'être détrônés de la place de N.1 mondiale (sur laquelle est désormais assise l'Irlande) qu'ils occupaient depuis près de dix ans.

Certes, ils ont concédé deux défaites en moins d'un an (Irlande en novembre, Australie en août), plus un nul à domicile (Afrique du Sud en juillet), et ont perdu depuis leur sacre de 2015 plusieurs totems (McCaw, Carter, Nonu, Conrad Smith).

Mais leur force de frappe collective et individuelle reste colossale (B. Barrett, R. Ioane derrière, Read et Retallick devant), et leur large victoire face aux Wallabies le 17 août (36-0), pour remettre les pendules à l'heure une semaine après leur défaite à Perth (47-26), est venue rappeler qu'ils sont inarrêtables lorsque leur machine s'enclenche.

Aux concurrents d'agir; et parmi eux les Springboks dès samedi à Yokohama, dans un sommet qui décidera du premier de la poule B. Avant d'éventuelles retrouvailles en finale six semaines plus tard.

Le programme Erasmus payant?