Monaco, une montée et des ambitions

Héroïques ! Dimanche dernier, les rugbymen monégasques ont profité d’une circonstance favorable pour anticiper leur montée. En effet, le SMUC (Marseille) qui se trouvait à la troisième place, s’est incliné de trois points face à Sisteron (15-12). Le rugby monégasque est ravi !

Échouant de peu à la montée la saison dernière (troisième du classement général), les dirigeants monégasques avaient comme ambition de monter en Fédérale 3 cette saison. En se considérant comme « favorite » à la montée, l’ASM était attendue sur tous les terrains.

« Cette saison, les matchs à l’extérieur ont été très difficiles. Nous étions attendus, tout le monde souhaitait nous battre. Ce championnat est très relevé, 15 gars vous attendent de pied ferme à tous les matchs », explique Sylvain Masson, l’entraîneur des avants.

Dès la première journée Monaco concéda sa première défaite de la saison (17-16) face au SMUC. « Cette défaite dès la première journée ne nous a pas satisfaits. Le capitaine Jean-Christophe Soler a d’emblée remobilisé ses coéquipiers. Ils ont brillamment réagi », souligne Masson.

Baldacchino : « C’est mérité »

En résumé, Monaco cette saison s’est imposé douze fois, contre trois défaites (avec bonus défensif), 598 points marqués qui font de Monaco la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense avec seulement 148 points encaissés en quinze journées. « Cette année, avec Luciano Orquera (entraîneur des arrières), ce qui a fait également la différence, c’est la préparation des matchs. Lors des entraînements, nous avons vu des joueurs concernés, travailler dur pour avoir des résultats. Il y a eu des hauts mais également des bas. On a su se serrer les coudes et aller au combat. Je suis fier de mes joueurs », explique Sylvain Masson.

Côté joueurs, Sébastien Baldacchino (demi de mêlée) et le capitaine Soler sont unanimes : « Nous sommes tous très heureux. C’est le travail de toute une saison, d’entraînements intensifs mis en place. La saison n’est pas terminée, il y a un titre de champion à aller chercher. Il faudra être concentrés jusqu’à la fin. » Désormais, les dirigeants commencent à se pencher sur la saison prochaine. Selon Masson, les dirigeants souhaitent conserver ce groupe de joueurs et recruter deux ou trois joueurs d’expérience pour pouvoir compléter l’effectif.