In Extenso SuperSevens: le 22 octobre prochain, Monaco va défendre son titre de champion de France de rugby à 7

Monaco sera bel et bien présent lors des finales de l’In Extenso Supersevens pour tenter de réaliser un doublé, synonyme de grande prouesse. Il faut se le dire, ce ne sera pas chose aisée. Les trois étapes qualificatives ont montré à quel point il sera difficile de conserver ce titre.

Bien que premiers au classement général, les hommes de Jérémy Aicardi n’ont pas gagné le moindre tournoi, et arriveront donc forcément moins souverains dans la capitale. La faute à une concurrence de plus en plus rude et des matchs de plus en plus indécis. Et lorsque l’étau se resserre, le charme du rugby à 7 fait que cela peut vite basculer d’un côté comme de l’autre.

Malheureusement pour les Monégasques, la pièce n’est jamais tombée du bon côté dans les moments importants. Ce qui n’est pas non plus dû au hasard. Ces derniers n’ont pas eu la maîtrise qu’il fallait avoir lorsque ça comptait double. Que ce soit lors de l’opus initial face à Bordeaux en finale après avoir mené 17-5. Ou encore la semaine dernière au même stade face à Pau, alors qu’ils étaient devant 26-12 à 3 minutes du terme, avant de laisser filer le gain du tournoi sur la sirène.

Pau, le favori légitime

Enfin il y avait cette troisième et dernière étape qui se déroulait justement sur le terrain de la Section Paloise. En demie, le MR7 s’est vu être confronté de nouveau à l’hôte du jour. Et pour la deuxième fois en une semaine, ce n’est pas passé pour le club princier. À nouveau, il était devant au tableau d’affichage au cœur de la deuxième période (21-12). Mais il a encore cédé dans les ultimes minutes face à la furia locale. Les pensionnaires du Rocher n’ont pas été bons gestionnaires et se sont fait punir (21-22). La dernière possession en leur faveur n’y a rien changé.

Ce money-time n’a finalement jamais voulu sourire. Une chose est sûre, une rivalité est née entre ces deux formations. À l’image d’une échauffourée qui a éclaté en fin de partie, un fait assez rare dans cette discipline. Il y avait donc de l’électricité dans l’air au Hameau.

Les Palois quant à eux, ont remporté deux épreuves sur trois, et s’avanceront donc en favoris légitimes le 22 octobre prochain. Bien que ce soit les Monégasques qui disposent de la pancarte de tête de série numéro 1 dans leur dos.

Une chose est sûre, pour tous les amateurs du rugby à 7, une finale entre ces deux protagonistes fait saliver d’avance. Et serait une magnifique promotion. À n’en pas douter que la troupe du président Falco, ne sera que plus dangereuse avec une étiquette d’outsider. Et puis comme on dit, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Seul le futur champion de France restera dans les annales, peu importe tout ce qui s’est passé auparavant.