Mathieu Bastareaud sera opéré ce jeudi 2 décembre, après une rupture du tendon quadricipital sur les deux genoux

Foudroyé samedi 27 novembre, sur la pelouse du stade Mayol, lors du match Toulon-Lyon comptant pour la 11e journée du Top 14, le troisième ligne lyonnais Mathieu Bastareaud a passé une IRM ce lundi en début d’après-midi à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon.

Celle-ci a révélé une rupture du tendon quadricipital sur les deux genoux, comme il l’a indiqué ce lundi après-midi sur son compte Twitter. "C’est un énorme coup dur. Je prendrai le temps qu’il faut pour me remettre à 100% et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion."

"Basta" sera opéré ce jeudi à Lyon avant d’entreprendre une rééducation dans la région toulonnaise. Déjà opéré d’un genou il y a onze mois, il avait effectué sa rééducation au Cers de Saint-Raphaël.