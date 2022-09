Mathieu Bastareaud de nouveau joueur du RCT

Basta est de retour! Le RCT a annoncé ce jeudi après-midi que Mathieu Bastareaud (34 ans samedi) s’engageait officiellement avec le club pour la saison en cours.

Au fil des jours, les voyants passaient au vert les uns après les autres. La reprise en individuel avec les préparateurs physiques fin juillet, après un séjour au Cers (Centre européen de rééducation du sportif.) de Saint-Raphaël, le retour progressif aux entraînements en août, avant d’intégrer pleinement les séances dès la semaine dernière.

Retour de l’enfer

Les deux têtes pensantes du Rugby club toulonnais expliquaient ces derniers jours que le retour du joueur était proche. «Il s’entraîne bien, c’est sa première semaine complète. On est sur le bon chemin par rapport aux objectifs. Son retour est imminent. On est sur des détails», précisait encore Pierre Mignoni la semaine passée.

Basta revient de l’enfer. En novembre dernier, le troisième ligne s’effondrait sur la pelouse de Mayol avec le maillot du Lou sur le dos. Le constat s’avérait terrible: rupture du tendon quadricipital des deux genoux. De quoi imaginer une fin de carrière.

"Lorsque je me blesse et qu’on me met dans le vestiaire, je demande à voir ma femme et mon fils et je leur dis: “C’est bon, j’en ai marre. Je n’ai pas envie de repartir sur de la rééducation. Je n’ai plus envie”", nous confiait Mathieu Bastareaud au mois de juillet, durant sa réathlétisation à Saint-Raphaël.

Puis, au fil du temps, la flamme est revenue. "J’ai été au centre de la Pomponiana [centre de rééducation fonctionnelle à Hyères, Ndlr], ça m’a permis de relativiser au maximum. À côté de moi, il y avait des personnes amputées, de grands brûlés, ça m’arrivait aussi de croiser des enfants. Quand j’ai vu tout ça, je me suis dit: “Toi, tu as la chance de pouvoir remarcher. Certains ne pourront jamais. Pose-toi les bonnes questions : est-ce que tu as envie de revenir? Si oui, donne-toi les moyens de revenir.” Et ça s’est fait naturellement."

Restait à savoir si le corps suivrait et si l’homme aux trois H Cup et au bouclier de Brennus était en capacité de retrouver le haut niveau.

"Je me connais, s’il s’avère que je dois revenir sur le terrain, ce n’est pas pour faire le clown. Si je reviens, c’est à 200 % pour apporter ce que je peux à l’équipe et au club", prévenait-il.

Renfort de poids en troisième ligne

C’est donc chose faite. Son apport ne sera pas du luxe sur le plan sportif. En quête de puissance en troisième ligne et d’un profil de gratteur, le RCT dispose désormais d’un sacré atout au poste de numéro 8. Et puis que dire de l’apport d’un tel garçon dans un vestiaire.

Du haut de ses 54 sélections, le natif de Créteil va apporter son expérience à ce groupe et surtout aux plus jeunes. Mathieu Bastareaud, qui passe actuellement ses diplômes d’entraîneur, interviendra également auprès des équipes de jeunes. Un besoin enfoui en lui de transmettre et de travailler avec les minots.

Enfin, à Toulon, Bastarocket rentre chez lui. Sur le plan personnel déjà, puisque sa femme et ses deux enfants résident ici. Mais aussi au club. Même si les choses ont bien changé depuis son départ presque à contrecœur en 2019, il y a une forme de logique à le voir terminer en Rouge et Noir.

"Cela ne pouvait pas s’arrêter là"

D’autant qu’il retrouve un certain Pierre Mignoni. Que ce soit au RCT ou à Lyon, les deux hommes ont noué un lien fort au fil des années.

"On a une relation particulière. Il a été le premier à me dire de me remettre et à croire en moi sur la possibilité d’un retour. Pierre, c’est quelqu’un de têtu. Quand il a quelque chose en tête, il n’en démord pas", nous assurait Basta.

"Je ne suis pas médecin ou devin, mais je sais que c’est un joueur qui n’a pas l’habitude de lâcher et moi non plus. Quand il s’est blessé, je l’ai d’abord laissé se reposer, digérer, puis je lui ai dit que sa carrière ne s’arrêterait pas là, contrairement à ce que tout le monde pensait. L’histoire ne pouvait pas s’arrêter là", confirmait le directeur du rugby du RCT.

Avant de conclure: "Ça a été dur, mais Mathieu est un garçon hypercompétiteur qui n’a pas l’habitude de lâcher. J’espère du fond du cœur qu’il sera sur le terrain. On connaît le deal: si c’est bon pour lui et pour l’équipe ça se fera. J’y crois." À raison.

Désormais, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire entre Basta et le RCT. Pourvu qu’elle soit radieuse.