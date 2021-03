Malgré le "scandale des gaufres", 83% des Français gardent une bonne opinion du XV de France

Les bonnes opinions passent même à 93% pour les amateurs de rugby, selon cette enquête réalisée pour RTL et le site de paris en ligne Winamax.

Quelque 64% des Français et 71% des amateurs de rugby estiment toutefois que l'encadrement est responsable des contaminations.

Un rapport d'enquête de la fédération et du gouvernement, présenté vendredi, a établi qu'aucune règle sanitaire n'avait été violée.

Le match du tournoi des Six nations contre l'Ecosse du 28 février avait dû être reporté après l'apparition de seize cas côté français, dont douze joueurs et quatre membres de l'encadrement, y compris le sélectionneur Fabien Galthié.

Ce dernier avait été mis en cause pour être sorti de la bulle sanitaire afin d'aller assister à un match de son fils le 7 février. Des joueurs avaient également été aperçus dégustant des gaufres dans les rues de Rome avant le match en Italie (victoire 50-10 en première journée).

La popularité du XV de France, qui avait chuté à deux reprises sous les 60% en 2018 et 2019, du fait notamment de mauvais résultats, reste résolument haute, malgré la récente polémique. Les fans du sport plébiscitent à 90% son jeu d'attaque et à 89% ses individualités. 85% des Français estiment également que Fabien Galthié est un bon sélectionneur.

Enquête réalisée les 2 et 3 mars par internet auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus, dont 372 amateurs de rugby.