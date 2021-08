L'international sud-africain Cecil Afrika signe chez les Monaco Rugby Sevens

C’est une prise de taille! Un des meilleurs joueurs au monde. L’équipe de rugby à 7, Monaco Rugby Sevens (MR7s) a annoncé lundi soir l’arrivée au sein de l’effectif de Cecil Afrika.

Séduit par le projet monégasque et excité par l’idée de jouer sous les couleurs de Monaco, le Sud-Africain de 33 ans, qui évolue au poste de demi d’ouverture devient un joueur rouge et blanc. "Je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’est offerte, je suis fier de porter le maillot du MR7s. Le groupe m’a très bien accueilli, l’ambiance est excellente. J’attends avec impatience d’être à ce week-end pour m’exprimer sur le terrain. J’espère qu’on sera meilleur collectivement et qu’on rectifiera les erreurs commises la semaine dernière" a-t-il déclaré hier à l’annonce de son arrivée dans l’équipe.

Apporter son expérience au groupe

Sacré meilleur joueur au monde de rugby à 7 en 2011, Cecil Afrika est un élément emblématique des Blitzboks (sélection sud-africaine de rugby à 7). Vainqueur du World Rugby Sevens Series en 2009 et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec l’équipe sud-africaine, le joueur totalise 345 matchs internationaux et 1.462 points inscrits à son palmarès.

Hier soir, le président exécutif de MR7s, Emmanuel Falco évoquait "une immense fierté" d’accueillir le rugbyman au sein de son effectif.

"La présence d’un des meilleurs joueurs au monde va nous permettre à la fois de renforcer l’équipe, mais aussi d’apporter de l’expérience au groupe. Notre projet à long terme et sa réussite passe par de bons résultats. Nous souhaitons produire un jeu spectaculaire et progresser lors de chaque tournoi afin de donner envie à un maximum de jeunes monégasques de se tourner vers le rugby à 7" souligne-t-il dans un communiqué diffusé hier soir.

Sentiment partagé par le secrétaire général et manager de l’équipe, Fréderic Michalak pour qui Cecil Afrika est "une vraie chance pour continuer à progresser. Son influence et sa présence ne pourront que renforcer notre envie de performer".

La qualification pour Paris dans le viseur

Première épreuve: garder le rythme dès ce samedi à Toulouse lors de la deuxième étape du Supersevens. L’équipe monégasque est, en effet, engagée pour la deuxième fois dans ce championnat organisé par la Ligue nationale de Rugby en France et qui réunit des clubs professionnels de rugby à 7 tricolores.

Le 14 août à Aix-en-Provence à l’occasion de la première manche, les Monégasques ont terminé 7e sur 16 équipes. Une performance plus qu’honorable face aux grosses écuries. Il faudra faire aussi bien voir mieux ce samedi à Toulouse et le 28 août à La Rochelle. Au terme de ces trois manches, les huit meilleures équipes seront sélectionnées pour disputer en novembre les phases finales à Paris à La Défense Arena.

"On espère vraiment que Cecil va apporter de l’équilibre au groupe et être le régulateur de cette équipe sur la fin de la tournée. C’est vraiment un atout pour les joueurs de pouvoir jouer à ses côtés " lance l’entraîneur, Jérémy Aicardi.

Pour l’heure, comme la semaine dernière, les hommes du MR7s ont rejoint leur camp d’entraînement à Brignoles dans le Var pour se préparer à leurs prochaines échéances.