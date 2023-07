Tout ce qu'il faut savoir sur les Monaco Water Games qui débutent ce mercredi pour trois jours de festivités

à un peu plus de 60 jours du début de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France, Monaco s’affirme comme une terre d’accueil de cet événement planétaire. Signe que le rugby en Principauté ne cesse de grandir dans le sillage de l’ASM, du MR7, et de la FMR.

La semaine prochaine, durant trois jours (du 12 au 14 juillet), les Monaco Water Games feront office d’activité incontournable sur les bords du Yacht-club. Sachant que la veille, au stade Louis-II (le 11 juillet), l’entraînement du XV de France sera ouvert au public.

Avec l’aide du gouvernement princier, partenaire principal, une plateforme flottante sera entreposée devant le Yacht-club. Le concept est simple: du rugby à 5 contre 5, sous forme de touch (pas de plaquage), et pour marquer il faut non pas aplatir, mais plonger dans l’eau. De la bonne humeur à n’en pas douter. Et le programme de ces trois jours fait saliver, et promet du beau spectacle.

Il y en aura pour tous les goûts

Le mercredi tout d’abord, un tournoi pour les jeunes sera organisé, et de nombreuses animations autour des enfants et de l’éducation auront lieu. Le lendemain, place au tournoi amateur qui a affiché complet avant même que la moindre information ne soit diffusée. Au total, 16 équipes de 10 joueurs en découdront pour rafler la mise. À noter que de Menton jusqu’à Lille, en passant par Toulouse, elles viennent de la France entière.

Sans oublier le village autour avec des jeux gonflables, des stands pour se maquiller, des espaces de restauration. Et la possibilité de regarder le tournoi sur écran géant.

Enfin, le vendredi, place au tournoi mixte des partenaires. Chaque formation sera encadrée par une star de l’ovalie tout au long de la journée, et dès le petit-déjeuner. Il reste encore la possibilité de voir deux équipes supplémentaires s’inscrire. Avec en clôture bien évidemment, le match des légendes qui sera suivi d’un cocktail.

Un dernier sprint donc avant de débuter la Coupe du Monde. Tout cela est l’œuvre de nombreux bénévoles, dirigeants de l’AS Monaco et qui ont pris de leur temps pour réaliser cet événement. Avec le soutien de Tendance Sport pour tout ce qui est logistique, site internet et organisation. Tout a été mis en place pour que la population monégasque vive un grand moment de partage et de communion.

Savoir+

Mercredi 12 juillet: Tournoi des jeunes; Jeudi 13 juillet: Tournoi amateur; Vendredi 14 juillet: Tournoi entreprise, match des légendes et cocktail de clôture.