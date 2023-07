Les "Légendes" du rugby ont mouillé le maillot à l'occasion des Monaco Water Games

Maxime Mermoz : "Un cadre inimaginable dans une vie"

Ancien joueur international de rugby, Maxime Mermoz s'est confié à Monaco-Matin.

Comment s’est passée cette rencontre des Légendes ?

C’est un format où on prend beaucoup de plaisir. Sur la plateforme c’est compliqué parce que le synthétique brûle, on glisse. Mais on rigole et comme il fait chaud on est tous contents de se jeter à l’eau quand on marque.

C’est la première fois que vous participiez à ce format-là ?

Non je l’ai fait à Toulouse il y a deux semaines. Le temps n’était pas au rendez-vous donc là c’était vraiment agréable.

Surtout avec ce cadre…

Quoi de mieux ? C’est super que la Principauté ait soutenu cette action, que ce soit pour le club de rugby et pour la ville. C’est aussi intéressant de montrer que le sport est important. Beaucoup de personnes ne s’attendaient pas à voir ça ici. C’est un cadre inimaginable dans une vie de jouer au milieu des yachts et devant le Yacht-club, c’est une chance.

Qu’est-ce qui est le plus dur ? Le ballon glissant et les en-avant ?

C’est vrai que le ballon glisse énormément. En fin de journée après 9 ou 10 matchs ça tire un peu sur les mollets parce que la plateforme n’est pas plate du tout !

Est-ce que ce format est destiné à se développer ?

Je pense qu’il est voué à rester un spectacle et surtout accessible à n’importe qui. Le terrain n’est pas trop grand et il y a un côté amusant qui est génial pour que les enfants puissent jouer. C’est un format ludique et interactif pour découvrir la discipline.