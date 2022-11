Les joueurs du Monaco Sevens sacrés champions de France de rugby à 7 ? Réponse ce samedi

C’était mardi après-midi. Dans la brume et sous une pluie à en déprimer plus d’un. Pourtant, l’équipe de Monaco Sevens était rayonnante. Le capitaine Johan Demai-Hamecher et ses partenaires étaient détendus, souriants mais concentrés au moment d’entamer leur dernier "gros" entraînement avant de prendre l’avion pour Paris ce jeudi.

"On va tous dans la même direction"

À quelques jours du grand rendez-vous, les Rouge et Blanc sont fin prêts. "On est très motivés, a déclaré Jérémy Aicardi. On a hâte de monter à Paris. Les joueurs sont arrivés le 8 novembre donc ils ont fait 9 ou 10 entraînements au total, c’est top." Car les joueurs qui composent l’équipe monégasque jouent - pour la plupart - à l’année dans leurs clubs respectifs de rugby à XV.

Cette dernière heure et demie de répétition a donc été l’occasion de solliciter les organismes tout en les ménageant pour le jour J. Et les coéquipiers de Cecil Afrika étaient tout sourire. Il faut dire que c’est ce qui fait la force de ce groupe qui rassemble onze nationalités différentes. "Il y a vraiment une mixité, poursuit Jérémy Aicardi. Mais on leur dit que l’arbitre parle en français donc il faut qu’ils apprennent vite. [rires] C’est une aventure exceptionnelle pour eux."

Le capitaine Johan Demai-Hamecher a lui rejoint ses coéquipiers parmi les derniers, dimanche dernier. Il se réjouit, lui aussi, de ce lien fort avec ses partenaires. "On est contents de se retrouver. On essaie de beaucoup échanger et de faire attention les uns aux autres. On se respecte et on essaie d’avoir une grande ouverture d’esprit donc c’est ce qui fait un bon mélange. Chacun apporte sa pierre. Que ce soit un Cecil (Afrika), un Tom (Mitchell), un Felipe (Del Mestre) ou un autre joueur qui n’a pas forcément leur carrière, chacun dit ce qu’il pense et on va tous dans la même direction. C’est quelque chose qui fait notre force parce qu’on arrive à tirer le meilleur des uns les autres."