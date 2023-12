Rugby à 7: les Impis de Monaco remportent le tournoi international de Dubaï

L’ International Open Men du Dubaï 7s est l’un des tournois les plus réputés, avec un plateau très relevé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Impis ont rempli leur mission comme le concède Nicolas Bonnet, coach de l’équipe mais aussi directeur technique nationale de la Fédération Monégasque de Rugby: "C’était clairement l’objectif avoué avant de s’envoler." Le tout, sous les yeux du prince Albert II, présent à Dubaï dans le cadre de la COP 28, et qui ne manque jamais une occasion de soutenir le sport monégasque dès que son agenda le permet.

L’an dernier, les pensionnaires du Rocher s’étaient arrêtés en quart de finale.

Cette fois, ils n’ont pas flanché et ont prouvé qu’ils avaient les épaules et les nerfs solides. Ce qui permet d’approuver la constante évolution positive de la FMR avec le rugby à 7.

Il n’y a pas eu de débat puisqu’ils ont pleinement dominé cette compétition avec six victoires en autant de rencontres, finissant par l’emporter en finale face au Nissa Sevens qui avait comme coach… Jérémy Aicardi (29-12). Signe que la discipline se porte bien en Principauté et sur les bords de la Méditerranée. Avec un derby pour finir ce tournoi à plus de 6.300km de distance.

"On a su être plus réguliers, surtout en poule"

Le rachat a commencé vendredi avec un large succès face aux Butchers (43-0), et un autre plus étriqué contre Lyon Hammerheads (12-5). Samedi, avant de prendre le meilleur sur les Azuréens, ils ont de nouveau vaincu les Butchers en quart (22-12), puis Speranza 22 en demie (26-14).

Une satisfaction aux yeux de l’entraîneur rouge et blanc: "Le parcours a été beau même si nous avons moins brillé que l’an dernier. On a su être plus réguliers, surtout en poule."

Ce dernier tient surtout à mettre en avant le fait qu’il y avait trois joueurs de la Fédération et un autre du club au sein de son effectif: "L’aventure est géniale pour ces quatre-là qui ont mérité leur place. Les autres étaient professionnels et ont fait preuve de beaucoup de sérieux."

Après le titre obtenu lors du Melrose 7 en écosse, la Fédération montre qu’elle avance avec un vrai projet solide de développement du rugby à 7. Avec comme but, de ne finir par compter que des joueurs issus du vivier local pour représenter la Principauté à l’échelle internationale.

D’ici là, dans 10 jours, le 15 décembre prochain, une grosse information devrait être révélée.