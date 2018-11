Les Impi's remettent ça à Dubaï !

C'est l'un des plus grands tournois de seven au monde et il est même l'une des étapes de l'HSBC World Rugby Sevens Series. Pour sûr, il y aura du beau monde. Le Dubaï Rugby Seven débutera officiellement le 29 novembre prochain et s'achèvera le 2 décembre, et une nouvelle fois, les Impi's y prendront part en tant qu'invités.

« Nous sommes mieux préparés »

Les Impi's ? Cela veut dire « les guerriers » en langage Zoulou et c'est la princesse Charlène, elle-même, qui a choisi ce nom. La famille Wittstock y est pour beaucoup dans le développement du rugby à VII en Principauté. Car c'est son frère, Gareth, qui est à l'origine même de la création de cette équipe en 2 017.

Si l'an passé, les Impis n'avaient pas marqué...