Récemment s’est déroulée une journée interscolaire sous le signe de la « Balle ovale » organisé par le club de l’AS Monaco Rugby, en pleine période de coupe du Monde avec les écoles élémentaires de Beausoleil et équipe d’éducateurs du service des sports de la ville. Avec 250 enfants, cette journée a été enrichissante pour les nombreux jeunes ainsi que pour les accompagnants. Les valeurs du rugby ont été appréciées par l’ensemble des participants où le sourire et la notion du partage ont primé tout au long de l’événement. Pour les activités, les enfants ont pu participer à des ateliers façon rugby le matin et des matchs à toucher l’après-midi. Une expérience à renouveler sans modération !