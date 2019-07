Le XV de France se la coule douce aux Thermes marins de Monaco

Une chose est sûre, ils ne passent pas inaperçus. Dans le jacuzzi du solarium des Thermes marins de Monaco, des rires à gorge déployée dénotent du silence des clients habituels.

Les rugbymen du XV de France ont investi samedi, pendant une petite heure, la piscine et le jacuzzi pour leur premier moment de récupération depuis le début du stage d’entraînement. Entre deux bains frais, on leur a demandé comment se passait leur séjour.

Entraînements intensifs

Ils l’avaient bien mérité cet instant détente. En stage depuis vendredi au stade Louis-II, les joueurs suivent un entraînement à un rythme poussé. "Ils vont enchaîner 3 jours d’entraînement dès lundi. C’est la première fois que l’on fait ça. C’est le volume d’entraînement le plus haut", annonce Nicolas Jeanjean, un des préparateurs physiques. D’ailleurs, les directives sportives amènent son lot de plaisanteries entre les joueurs, "notre préparateur a eu la bonne idée d’interdire toute forme de récupération la semaine. Alors quand on a vingt ans ça va, mais une fois passée la trentaine ça devient dur de ne pas récupérer", ironise Maxime Médard accompagné du capitaine, Guilhem Guirado. L’arrière et le talonneur vêtus de leur peignoir de bain n’étaient pas mécontents de ce bain frais.

Chaque joueur a eu le droit à une trentaine de minutes dans les bassins des Thermes. Certaines clientes en auront profité pour prendre quelques photos "pour envoyer à une copine".

Une masseuse nous glissera même, "s’il le faut je veux bien en masser deux en même temps".

Les stars du ballon ovale auront perturbé de plus d’une manière le calme olympien des Thermes marins.

Ils sont repartis aussi discrètement qu’ils sont venus. Seuls leur importante corpulence et leur survêtement, trahissent ces clients d’un jour.

Pourquoi Monaco ?

Mais alors pourquoi être venus à Monaco pour la préparation ? Si l’équipe du XV de France avait déjà ses marques aux Thermes, puisque certains avaient pu tester la cryothérapie il y a deux ans, ce n’est pas pour la même raison qu’ils sont ici cette année.

"Nous avons un entraînement axé sur l’hyperthermie. On a décidé de venir dans le Sud car à Marcoussis il ne faisait pas assez chaud", explique Nicolas Jeanjean. "Au Japon(1), il fera chaud mais ce sera une chaleur différente. Ici, c’est plus aride alors qu’au Japon le temps est plus humide. C’est une chaleur avec 60 à 70 % d’humidité", développe Guilhem Guirado. Et la canicule revenant, les prochaines sessions d’entraînement risquent d’être très physiques pour les joueurs.

"Monaco s’est révélé être le meilleur choix de par sa proximité entre le lieu de résidence et le lieu d’entraînement", poursuit le préparateur physique. Effectivement, toute l’équipe loge à l’hôtel Marriott à Cap-d’Ail, à 500 mètres à peine du stade. Pratique. L’objectif est donc la proximité et pour tout.

"Nous voulions vraiment créer une unité de lieu pour que tout soit regroupé, comme avec la création d’un espace de musculation directement dans l’enceinte de Louis-II, mais aussi pour que l’équipe puisse rester unie", confie-t-il.

"On se régale"

Même si le rythme est poussé, ils ont tout de même pu profiter, hier, d’un jour entier de repos.

Une journée "aussi libre psychologiquement que physiquement [...] C’est dur pour eux physiquement mais ils se sentent bien", assure Nicolas Jeanjean.

L’occasion de partir à la découverte de la Principauté, à l’instar de Gaël Fickou, "on va se promener, visiter Monaco. Il fait beau, on se régale".

Le préparateur a bien raison, malgré les légers pépins physiques de certains joueurs, tout le monde est en forme.

Le programme des prochains jours : 3 jours d’entraînement dont un public, aujourd’hui. Vous pouvez retirer vos billets gratuitement à partir de 9 h 30 au stade Louis-II. Ouverture des portes à 11 h 30.

Le XV de France reste à Monaco jusqu’au 26 juillet avant de s’envoler pour l’Espagne, à Valence, où ils poursuivront leur préparation.