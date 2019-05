Le tournoi Sainte Dévote pour sensibiliser les jeunes

Les rugbymen professionnels ont un rôle important puisqu'ils véhiculent les valeurs humaines du rugby. C'est aussi pour cela que le parrain de cette édition 2019 n’est nul autre que Jamie Cudmore. L'ancien champion du monde canadien a tenu un atelier de sensibilisation durant toute la journée. Il est à la tête de « Rugby Safety Network », une association qui met l’accent sur la sécurité dans le rugby.

« Ça peut faire peur »

C'est sous la forme d'un quiz qu'il a tenu à parler des risques liés à ce sport.

Séance de questions-réponses

« C'est exactement les personnes que nous souhaitons toucher. Je leur parle un peu de mon vécu et je leur explique ce qu'est une commotion. On parle aussi des différents éléments qui protègent les joueurs. C'est vrai que ça peut leur faire peur mais je veux juste leur donner les meilleures informations possible à eux et à leurs coachs », confie Jamie Codmore.

Les enfants se sont montrés très intéressés, posant bon nombre de questions pertinentes à l’ancien champion de France.

L’atelier ne leur a visiblement pas fait peur. Puisqu’après un cliché souvenir avec l’ancien joueur, les jeunes sportifs sont repartis s’échauffer. À noter qu’une zone de soins a été aménagée au bord de la pelouse.

Une belle réussite pour cet atelier qui a permis aux plus jeunes d’en savoir plus.

Des personnels de l'hôpital Princesse Grace étaient également sur place.

Samedi, les jeunes rugbymen de moins de 12 ans, venus du monde entier, se sont réunis au stade Louis-II, à l’initiative de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et de la Fédération Monégasque de Rugby.

Cette année, 17 équipes de 14 nations différentes étaient présentes. Avec la venue, pour la première fois, d’une délégation des États-Unis. Et les petites nouvelles sont... les filles, qui participent au tournoi cette année.

« C'est du bonus parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de différences à cet âge-là. Les enfants aussi se retrouvent ensemble sans faire cette différence entre filles et garçons. Ça permet de véhiculer la parité des sexes », explique Pascal Granero, directeur financier de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Des initiations pour les petits

Cette journée de compétition, mais aussi de fête a été lancée après le traditionnel défilé des équipes devant le couple princier, accompagné du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella.

Chaque équipe est ensuite venue saluer le prince Albert II et la princesse Charlène. Des joueurs du Racing Club de Toulon étaient également présents pour assister à ce tournoi, tout comme l'équipe olympique de la Principauté.

Autour des terrains, différents ateliers étaient organisés pour les jeunes. Des initiations au rugby pour les plus petits, ainsi que des parcours spécifiques pour les personnes handicapées étaient au programme.

« Il fallait gagner ce match »

Sur le papier, ce sont les Montpelliérains qui l'ont emporté en finale contre Provence Rugby. Le trophée Sainte Dévote opposant Monaco à l'équipe corse de Lucciana s'est encore soldé sur une victoire des Monégasques. « Quand on a commencé, c'était souvent Lucciana qui gagnait, mais le travail réalisé ces dernières années a fait augmenter notre niveau de jeu », raconte Cédric Nardi, président de la Fédération monégasque de rugby. Les rouges et blancs avaient à cœur de gagner ce match. « C'était compliqué mais il fallait le gagner », lance fièrement Aaron, capitaine de l'équipe de Monaco.