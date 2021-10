Le Toulonnais Aymeric Luc appelé pour la première fois en Bleu après le forfait de Virimi Vakatawa

Voilà un adage bien connu: "Le malheur des uns fait le bonheur des autres." L’arrière du RCT, également capable d’évoluer au poste d’ailier, Aymeric Luc a été appelé ce lundi soir en Bleu pour remplacer le trois-quarts centre du Racing 92 Virimi Vakatawa (30sélections, 29 ans) lors de la prochaine tournée d’automne.

Une grande première pour le Toulonnais de 24 qui n’a jamais fréquenté le groupe de Fabien Galthié. Et une superbe ascension pour ce joueur qui avait quitté l’été dernier Bayonne, relégué en Pro D2, pour rejoindre les Rouge et Noir. Avec le maillot frappé du muguet, iI a pris part comme titulaire à sept des huit rencontres jouées par les hommes de Patrice Collazo cette saison, dont six en tant qu’arrière et une en tant qu’ailier.

De son côté, le Racingman titulaire indiscutable de l’équipe de France a visiblement été touché aux côtes à la 51e minute lors de la défaite des siens face à Montpellier à domicile (21-32) samedi.

Charles Ollivon passera le relais à Antoine Dupont

Pour autant, la FFR n’a pas précisé la raison du forfait de Vakatawa et la durée d’indisponibilité du joueur du Racing 92, alors que les Bleus doivent disputer trois rencontres en France en novembre face à l’Argentine (le 6), la Géorgie (le 14) et la Nouvelle-Zélande (le 20).

Autre nouvelle pour ces matches du XV de France: celle du choix du nouveau capitaine. Il s’agira d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée toulousain de 24 ans portera le brassard pour cette tournée d’automne en l’absence de l’habituel titulaire Charles Ollivon. Le troisième ligne toulonnais, blessé au genou gauche, sera présent lors du rassemblement pour passer le relais à son successeur.