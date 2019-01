Six Nations : "En une semaine, il faut préparer une équipe pour essayer de gagner le tournoi"

Vaincu à deux reprises lors de la tournée de novembre, dont une défaite historique face au Fidji (21-14), le XV de France n’amorce pas le tournoi des Six Nations de la meilleure des manières.

Mercredi, son sélectionneur, Jacques Brunel, a dévoilé les 31 joueurs retenus pour le premier match contre le pays de Galles, le 1er février. Dès le lendemain, il était à Beausoleil auprès des joueurs de l’AS Monaco Rugby. Rencontre au bord du terrain prince héréditaire Jacques.



Quelle est la raison de votre présence auprès de l’AS Monaco Rugby?

Je suis venu ici car j’ai des relations amicales avec des personnes du club. Ils m’ont sollicité pour leur apporter du soutien. Et je le fais bien volontiers.

Hier encore, j’étais à l’école de rugby de Massy, club formateur qui a sorti beaucoup de grands joueurs.

D’être avec les jeunes, de voir comment ça joue au ballon c’est toujours agréable pour moi.

"Le moment opportun de donner leur chance aux jeunes"



Vous venez tout juste de dévoiler les 31 présents pour les deux premiers matchs des Six Nations, c’est toujours un crève-cœur

de faire une liste, d’opérer des choix?

Cela fait partie du boulot de sélectionneur. Quand on a beaucoup de choix à faire, c’est bien. Sur certains postes en France, il y a malheureusement beaucoup de joueurs étrangers donc les choix sont plus délicats.



Vous avez convoqué cinq nouveaux joueurs. Pourquoi ce choix de la jeunesse?

Parce que je pense que ce sont les meilleurs actuellement sur le terrain par rapport au contexte des blessés, des équipes qui sont en forme, d’autres qui le sont moins. Cela me paraît être le moment opportun pour leur donner leur chance.



Comment abordez-vous ce tournoi des Six Nations qui va être un vrai test avant la Coupe du monde en 2019 au Japon?

On réunit les joueurs dix jours avant le tournoi. Et en une semaine, il faut préparer une équipe pour essayer de gagner. Cette année, on a un parcours plus délicat puisqu’on joue trois fois à l’extérieur, dont l’Angleterre et l’Irlande qui sont les favoris du tournoi.

Sur leur stade, la partie sera forcément encore plus difficile.