Coupe du Monde, mercato, Fédérale 1...: le directeur de l'AS Monaco Rugby fait le point sur la prochaine saison du club

Ce ne fut pas simple pour cette première à ce niveau, mais le XV de l’ASM a finalement obtenu son maintien au terme d’une saison éprouvante. Avec caractère. Malgré de nombreux facteurs qui ne sont pas allés dans son sens.

Cap maintenant sur 2023-2024 avec de tout autres ambitions, en partie grâce à de nombreux outils et un temps de préparation idéal. Sans oublier la Coupe du monde de rugby, dont la Principauté sera actrice majeure, puisqu’elle accueillera le XV de France en stage et organisera le water games. Tour d’horizon avec le président de l’AS Monaco Rugby, Thomas Riqué.

La saison achevée: un maintien obtenu dans la douleur

Après une première partie de saison positive, durant laquelle l’ASM figurait en moitié de tableau, la deuxième fut plus compliquée. Les défaites se sont enchaînées, et le maintien a finalement été obtenu sur la fin d’exercice. Mais pour une première à ce niveau, l’objectif est acquis et il faut même voir plus loin pour le président: "C’était une saison très intéressante, avec l’apprentissage d’un niveau auquel nous n'avons jamais été confrontés. Il y a eu de l’adversité et c’est une bonne chose pour l’expérience. Ça a permis de mettre en lumière le caractère de l’équipe, l’entité du club. Malgré les blessures, les aléas, les retards sur les infrastructures."

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles ambitions, et pour le coup nouveau staff pour le XV asémiste. David Bolgashvili fort d’une grande expérience dans des grands clubs comme Lille et le Stade Niçois occupera le poste de manager sportif. L’entraîneur sera Florian Romain, qui arrête donc sa carrière de joueur. Lui aussi est passé par le voisin niçois mais aussi grassois.

Thomas Riqué décortique ces arrivées: "On a besoin de bosser avec des gens qui ont un certain niveau d’exigence, de la rigueur et de la passion. On veut se lancer dans une véritable aventure humaine. David est capable de gérer une structure de A à Z, il va nous aider sur la modélisation du projet. C’est un perfectionniste. Quant à Florian, c’est un jeune coach qui arrive avec des idées dans la continuité de sa carrière de joueur."

… Et déjà de grosses recrues

Avec ce binôme, Monaco veut se donner les moyens de jouer les phases finales en fin de saison afin de tenter de monter en Fédérale 1. C’est l’objectif avoué. Et pour cela, les dirigeants ont frappé fort avec de grosses signatures. Yoan Domenech, un ancien Castrais, champion de France avec le CO, excusez du peu. Mais aussi des joueurs qui ont déjà évolué au plus haut niveau amateur en Fédérale 1, mais aussi semi-professionnel en Nationale.

Slowik arrive de Nice, Nowicki de Hyères. Sans oublier des garçons comme Freige et Reinier. Le président explique avoir établi un mercato ciblé: "Des joueurs étaient en fin de cycle et nous avons travaillé en amont sur tout cela. Afin de voir sur quels postes nous étions en difficulté. L’ADN de Monaco, c’est d’être le plus performant possible et audacieux. On connaît le charme des phases finales et on veut y goûter de nouveau."

C’était le gros dossier. Il était acté, en très bonne voie, mais il a pris du retard. Le club house et la salle de musculation verront tout de même bien le jour au Stade Prince Héréditaire Jacques.

Thomas Riqué donne quelques détails: "Les travaux commenceront le 7 juillet et devraient se terminer d’ici la fin de la coupe du monde (fin octobre). Cela n’impactera pas notre activité d’intersaison. Je remercie le gouvernement, car c’était vraiment quelque chose d’indispensable à ce niveau. Que ce soit pour les blessés, pour le suivi des joueurs, les systèmes de préparation. C’était important pour nous et le Monaco Sevens. Il y avait besoin de ce type d’infrastructures, c’est évident. Pour accueillir de nouveaux partenaires également, puisqu’on en a besoin si on veut envisager comme prochaine étape la Fédérale 1. Avec 150 m2 de terrasse, 200 m² d’espace, cela change tout. En cette année de coupe du monde, on veut montrer que le rugby a plus que jamais sa place en Principauté."

La formation: l’école de rugby au centre du projet

Comme chaque année, l’école de rugby de l’ASM ne cesse de se développer et grandir. 400-500 licenciés sont attendus pour la prochaine saison avec l’effet Coupe du monde. Pour Thomas Riqué, il s’agit tout simplement du cœur du projet: "L’école de rugby, ces petites choses, c’est ce qu’il y a de plus fantastique. On a fait un gros tournoi qui a rassemblé 600 enfants avec la Kids Cup. Quand on voit nos résultats, c’est gratifiant pour les éducateurs, dans un territoire qui n’est pas très rugby à la base. Il y a ce sentiment du devoir accompli. Aujourd’hui, on peut dire que l’AS Monaco Rugby est un vrai club de rugby."

Les Monaco Water Games auront lieu les 12,13 et 14 juillet. Photo DR.