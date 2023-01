Le RCT l'emporte avec le bonus à Bath (35-23)

Après deux défaites consécutives en Top 14 à Bayonne et à Brive, le RCT a profité de la parenthèse européenne pour renouer avec le succès en déplacement en s'imposant sur la pelouse de Gloucester contre Bath (35-23). Une victoire bonifiée importante qui assure la participation toulonnaise aux phases finales mais qui n'a pas été si simple à décrocher comme pourrait le laisser présager le score.

Si Toulon domine score rapidement et domine la première mi-temps, ils vont se faire peur dans le dernier quart d'heure alors que les hommes de Mignoni et Azéma mènent 25 à 8 après un troisième essai signé Chelsin Kolbe.

C'est alors que Toulon baisse la garde et voit les Anglais inscrire deux essais en moins de cinq minutes qui leur permettent de recoller à 25-20. Dan Biggar enquille une pénalité qui donne de l'air à ses coéquipiers (28-20), mais Bath en fait de même par Bailey (28-23).

Il reste cinq minutes. Toulon défend bien et parvient à faire reculer les Anglais dans leurs propres 22m. Sur un mauvais lancer, Warrion récupère la gonfle et inscrit le quatrième essai dans les arrêts de jeu, synonyme de bonus offensif.

Un "happy end" qui va redonner confiance à un groupe qui avait déçu lors de ses deux dernières sorties. Prochain rendez-vous vendredi soir à Mayol (21 heures), pour le dernier match de poule face aux Zèbres.