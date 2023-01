Le RCT fait la course en tête contre Bath (15-8 à la mi-temps)

Le RCT a certainement inscrit l'essai le plus rapide de son histoire en challenge européen. Sur le coup d'envoi de Dan Biggar, les Varois obtiennent une pénalité sur la réception du ballon. Charles Ollivon choisit d'aller en touche et sur celle-ci, le référé accorde un essai de pénalité. Même pas une minute de jeu, et voilà que les Toulonnais mènent déjà 7 à 0!

Une entame idéale qui s'accompagne d'un carton jaune infligé à leurs adversaires qui ne parviennent pas à contenir les vagues toulonnaises en ce début de rencontre. A la 10e minute de jeu, c'est Thomas Salles qui est à la conclusion d'une belle initiative de la ligne de trois-quarts où Rabbut fait le plus dur en créant la brèche.

Les Anglais réagissent mais se montrent maladroits notamment dans leurs transmissions. Ils mettent le RCT en difficulté sur le secteur de la mêlée mais il faut attendre la 35e minute de jeu et une erreur de la défense varoise pour les voir réduire le score (8-12).

Les cinq dernières minutes sont néanmoins à l'avantage de Toulon. Biggar transforme une pénalité obtenue par Danglot - qui a remplacé Serin blessé - pour donner plus d'ampleur au score et sept points d'avance à ses coéquipiers à la pause (15-8).