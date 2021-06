"Le plus important, c’est le club et savoir comment on va redonner le sourire aux gens". Patrice Collazo comprend la pression des supporters toulonnais

"Quand il y a eu la banderole après le match de Lyon (54-16, “Le RCT, ça se mérite"), ça ne peut pas que m’interpeller ou qu’un noyau de personnes. Ce n’est pas anodin. Moi, je le vis mal. Il faut mesurer la symbolique des choses. Chacun le prend différemment ensuite, mais au moins ça questionne. Moi quand je l’ai vue, j’ai manqué de m’encadrer en bagnole. J’ai dit aux joueurs: "faites attention, ce n’est que la première étape. La prochaine, ce sont des mecs au portail qui vont commencer à nous attendre et nous dire certaines choses".

Patrice Collazo continue: "Moi, ça ne me choque pas quand je vois la façon dont ça peut chauffer à Marseille en foot. Ça va avec le contexte. Tu es à Marseille, tu as un devoir de performance et d’éthique. Une pancarte comme ça, ça ne me laisse pas indifférent. Je ne peux pas penser qu’un joueur passe devant et ne la voit pas, ou plutôt fait semblant de ne pas voir. Ce genre de chose, c’est trop important dans la vie d’un groupe et d’un club. Moi, je ressens tous les jours cette pression, les joueurs doivent aussi avoir cette responsabilité et comprendre quand ils n’ont pas fait ce qu’il fallait. Prendre la pression, ça ne me dérange pas. C’est un mode de vie."

Avant de conclure: "Le plus important, c’est le club et savoir comment on va redonner le sourire aux gens. J’espère qu’il y aura la pression sur les premiers matchs, avec l’attente du public. Que les joueurs ressentent ça, comme moi je le sens chaque jour. Si au premier match on sent cette attente, surtout dans le comportement, je trouverai ça normal. Il ne faudra pas se trouver d’excuse."